Entre las pretensiones recurrentes del independentismo aparece siempre el término “debilitar al Estado”. Los independentistas ya demostraron el 1 de octubre de 2017 que no tienen ni puñetera idea de lo que es un Estado; mejor dicho, tienen idea de lo que es para ellos cuando pretenden que el poder ejecutivo designe a los jueces, el ordenamiento jurídico esté sometido a lo que ellos consideran la voluntad popular y la policía dependa de ellos no del Poder Judicial.

Pero España es, digan lo que digan, un país democrático presidido por el Estado de Derecho, donde el gobierno es una cosa y el Estado otra. Dicho de otra manera, los gobiernos pasan, pero los jueces, los fiscales, la policía, la Guardia Civil, los abogados de Estado, etc. permanecen. Todos estos funcionarios están sometidos al principio de legalidad y ni pueden, ni deben cumplir una orden del poder ejecutivo al margen del ordenamiento jurídico. Tampoco el poder ejecutivo puede ni debe hacerlo porque entre estos funcionarios hay unos que son los jueces, que son independientes, y pueden acabar juzgando su actuación, y ese mecanismo lo podrían poner en marcha otros funcionarios sometidos a la legalidad como son los fiscales o los particulares a través de las querellas o denuncias correspondientes.

Esta elemental reflexión en la que no descubro nada entiendo que resulta incomprensible por los independentistas, pero es exactamente así. Digan ustedes que pretenden debilitar al gobierno, pero los jueces, fiscales, policías y guardia civiles son otra cosa.

Lo suyo no se si sería como dijo el Tribunal Supremo una base de ensañación, pero pueden creerme, a los jueces, fiscales, a los guardia civiles, a la policía etc., no los debilitan ustedes ni en el mejor de sus sueños, y además ahí estamos muchos ciudadanos en Cataluña y en el resto de España para ayudarles en lo que podamos.

Dicho aun más clarito, el Sr. Pedro Sánchez tendrá sus intereses políticos y ustedes le debilitaran más o menos, pero España, el Estado Español y los españoles también somos otra cosa.