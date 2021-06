Un concierto de reggaeton en Menorca fue el origen de un brote de covid-19 de 24 estudiantes catalanes

La conselleria de Salud ha iniciado una investigación epidemiológica un brote multitudinario producido a raíz de celebraciones de fin de curso de alumnos catalanes de segundo de bachillerato en la isla de Menorca entre los días 12 y 18 de junio, han informado este viernes fuentes del departamento. En estos momentos hay 24 casos positivos confirmados y 40 más en estudio.

Los alumnos provienen de diversos institutos diferentes de la zona de la provincia de Barcelona. Los centros no tienen ninguna vinculación con la organización de los viajes y Salud no divulgará el nombre. En este sentido, los viajes fueron organizar por los mismos alumnos de forma particular creando grupos de whatsapp y contactando con agencias de viajes especializadas en este tipo de eventos. Este episodio no tiene relación aparente con uno similar producido en la isla de Mallorca y que, en este momento, no afecta ninguna persona residente en Cataluña.

Un concierto de reguetón en la Plaza de Toros de Palma y fiestas en barcos y en nueve hoteles son los focos del macrobrote de coronavirus que ha afectado a más de medio millar de estudiantes de varias comunidades autónomas que han estado en junio de viaje de estudios en la Playa de Palma y Llucmajor, en Mallorca.

El Govern balear ha informado en un comunicado de que tiene detectados los focos de este brote que ha supuesto la apertura de un expendiente, con una posible multa de 60.000 a 600.000 euros por infracción muy grave, a la organización del referido concierto.

Por otra parte, Cataluña ha registrado hasta este viernes 700.842 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia --642.391 con una prueba PCR o test de antígenos--, 871 más que en el recuento del jueves, informa la conselleria a través de su página web.

La cifra total de fallecidos se sitúa en 22.258, uno más que los registrados el jueves: 14.166 en hospital o centro sociosanitario, 4.566 en residencia, 1.182 en domicilio y 2.344 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 465, que son 22 más que en el último recuento.

Un total de 135 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, cuatro menos que en el balance anterior.

La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube a 1,19 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 3,91%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 89,86 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados es de 30,66 años.

La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el jueves alcanzaba un nivel de 100 y 24 horas después se sitúa en 105.

En las residencias de ancianos ha habido hasta ahora 34.998 personas que han dado positivo, de las que 8.865 han muerto y nueve se encuentran actualmente ingresadas.

Cataluña ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 3.930.033 personas desde que empezó la campaña de vacunación --2.534.539 ya tienen la pauta completa--: se han administrado 15.833 primeras dosis en las últimas 24 horas.

En Cataluña, se ha vacunado en primera dosis al 50,1% de la población catalana, de la que un 32,3% ya tiene la pauta completa de vacunación y, por lo tanto, goza de inmunidad frente al virus.

En porcentajes, se ha vacunado con la pauta completa al 97% de los usuarios de residencias; al 92,3% de las personas mayores de 80 años; al 91% de las personas de entre 70 y 79 años; al 88,1% del personal sanitario de atención primaria y hospitalaria; al 88% de las personas con gran dependencia; y al 85,5% del personal de residencias.

También al 70,6% del resto de profesionales sanitarios y sociosanitarios; al 63,6% de trabajadores esenciales; al 58,6% de las personas de entre 50 y 59 años; al 39,5% de las personas de entre 60 y 65 años; y al 17,8% de las personas de entre 65 y 69 años.

Finalmente, se ha vacunado con la pauta completa al 9,1% de las personas de entre 40 y 44 años; al 8,6% de las personas de entre 45 y 49 años; y al 2,4% de las personas de entre 35 y 39 años, y el departamento ya ha avanzado que abrirá la convocatoria para vacunar la franja de 30 a 34 años el lunes.