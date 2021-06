Hace poco tuve una conversación, que no me duele en considerar amigable y educada, y por esta razón mucho más significativa, porque lo que a continuación explicaré no se desarrolla en un clima de exaltación y tensión sino todo lo contrario.

Un independentista con el que coincido en una cena, un tipo muy correcto casi a los postres me dice educadamente;

–José María ¿puedo hacerte una pregunta?, aunque ya me has dicho que no te gusta que te hablen en las cenas de temas trascendentes.

–Por supuesto

–¿Tú, porque estás siempre contra Cataluña?

–¿Cómo?

–Que, ¿por qué siempre atacas a Cataluña y defiendes a España?

Partiendo de lo surrealista de la pregunta le respondo:

–Mira, ¿yo cómo voy a estar en contra de Cataluña, si soy catalán, si mis ascendientes son todos catalanes, si lo son mis hijos y toda mi familia, aquí vivo y aquí están mis únicas raíces?

–Por eso te lo pregunto porque no lo entiendo, tú eres catalán y atacas a tu tierra.

–¿Cuándo he atacado yo a Cataluña?

–Cuando dices que no puede independizarse y ha de seguir colonizada por España.

–La diferencia entre tú y yo es que tú solo admites que se puede ser catalán si eres independentista, yo no niego tu catalanidad, faltaría más, pero tu si niegas la mía. Y lo de que somos una colonia es un disparate.

–Claro porque yo ya he dicho de antemano que no quiero ser español, lo absurdo es que tú me digas que no atacas a Cataluña y le niegues la posibilidad de dejar de ser una Nación ocupada por España.

Como comprenderán cambiamos de tema y al final de la cena mantuvimos las formas correctas que se suponen entre gente educada.

Escribo esto con la esperanza de que llegue a quienes van a formar parte de la mesa de diálogo famosa.

Esto es lo que se van a encontrar, un dialogo de moda basado en una realidad virtual.