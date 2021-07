Cataluña apuesta ahora por los test de antígenos en el ocio nocturno

Sin novedades en las restricciones por el momento en Cataluña tras los malos datos que la comunidad lleva registrando en los últimos días. El conseller de salud, Josep Maria Argimon, ha explicado en una entrevista esta mañana que su departamento no se plantea por el momento tomar nuevas medidas a las ya establecidas para la noche de San Juan. La única novedad que si ha querido destacar el conseller es la introducción de los test rápidos a la entrada de los locales nocturnos para poder descartar positivos. Esta medida había sido reclamada por el sector de la restauración nocturno y ahora, con el aumento exponencial de los contagios, salud ha decidido aprobar estas pruebas.

Aunque Cataluña lleve multiplicando exponencialmente los casos en la última semana, el responsable de salud no ha querido echar leña al fuego y ha preferido exponer que no se hará marcha atrás. Aún así, consciente de la situación, Argimon también ha explicado que no se “abrirá nada más” con lo que ya existe actualmente.

Ante el aumento muy significativo de casos, donde por segundo día consecutivo la comunidad ha registrado más de 5.000 casos en 24 horas, Argimon ha destacado el momento de tensión que viven los centros de atención primaria. El conseller se ha mostrado “preocupado” por la situación debido a que estos se deben encargar también de la vacunación y una posible saturación podría provocar retrasos en esta que lastre el ritmo alcanzado hasta la fecha.

Lo que parece confirmarse de forma efectiva es la aparición de la quinta ola de contagios. Aunque esta vez no este suponiendo un colapso total del sistema sanitario con efectos problemáticos para los hospitales, se ha podido observar un aumento exponencial de los contagios en jóvenes que podrían infectar a aquellas personas que aun no tienen la pauta completa. Para que esto no ocurra e intentar evitar daños mayores, salud decidió abrir el miércoles la vacunación para todo el mundo a partir de 16 años y dar así un empujón considerable a la campaña.

Catalunya ha registrado hasta este viernes 720.839 casos confirmados acumulados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, 661.554 con una prueba PCR o test de antígenos, 5.304 más que en el recuento del jueves, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. El total de fallecidos se sitúa en 22.268, los mismos que los registrados el jueves: 14.175 en hospital o centro sociosanitario, 4.566 en residencia, 1.183 en domicilio y 2.344 que no son clasificables por falta de información.

En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 475, que son dos más que en el último recuento. Un total de 115 pacientes se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) de centros públicos y privados, cuatro menos que en el balance anterior. La velocidad de reproducción de la enfermedad (rt) sube a 1,71 y el porcentaje de positividad de los test de antígenos y PCR se sitúa en 8,93%, mientras que la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 169,85 por cada 100.000 habitantes y la media de edad de los casos confirmados baja hasta 27,43 años. La tasa del riesgo de rebrote ha subido: el jueves alcanzaba un nivel de 199 y 24 horas después se sitúa en 282.

VACUNACIÓN

Catalunya ha administrado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a un total de 4.228.080 personas desde que empezó la campaña de vacunación de los cuales 2.972.881 ya tienen la pauta completa, además, se han administrado 52.686 primeras dosis en las últimas 24 horas. Esto representa en porcentajes que el 53,9% de la población catalana ya está vacunada con al menos una dosis de la vacuna y, de estos, un 37,9% ya tiene la pauta completa de la vacunación y, por lo tanto, goza de inmunidad frente al virus.