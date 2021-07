“Desde que la vacunación ha ido al alza, hemos notado un descenso de la demanda”

El 2020 fue el año del paro total. Durante tres meses pocos pudieron salir de casa y, menos aún, realizar deporte al aire libre. Ahora, tras 15 meses de pandemia todo parece haber dado un vuelco en el mundo del ciclismo y su papel en el deporte y la sociedad. Por este motivo hablamos con Joan Badet, director general de la cadena Biking Point, una de las más importantes en Cataluña, acerca del presente y futuro de la bicicleta.

¿Cómo calificaría este año para el sector?

Los primeros 5 meses del año 2021 han sido muy buenos con crecimiento de dos dígitos en prácticamente toda la cadena de suministro pero a partir del mes de Junio, desde que el proceso de vacunación ha ido al alza, hemos notado un importante descenso de la demanda y entendemos que se está produciendo un cierto desplazamiento del gasto a otra clase de productos de otros sectores.

¿Ha beneficiado la pandemia al mundo de la bicicleta, tanto económica como socialmente?

La pandemia ha beneficiado muchísimo al mundo de la bicicleta en diferentes ámbitos más allá del ciclismo competitivo que era el más arraigado en España hasta el momento. Al ser un deporte que se practica al aire exterior ha provocado que mucha gente que practicaba deporte en recintos cerrados optara por el ciclismo. También ha aumentado el uso familiar de lo que era una misma burbuja de convivencia. Y sin duda se ha producido un fuerte aumento del uso urbano como elemento ideal para desplazamientos cortos. Todo ello, ha implicado la entrada de un nuevo usuario con expectativas y necesidades diferentes al de nuestro cliente habitual.

¿Teméis que haya una época de recesión tras el “boom”?

A pesar de que pensamos que un porcentaje del nuevo usuario va a continuar practicando el ciclismo, tememos que se produzca un parón importante motivado, también, por una sobre oferta de producto en el mercado.

Un nuevo sector en auge el de las mujeres en el mundo de la bicicleta, ¿habéis notado un mayor interés?

Ya hace unos años que vemos como aumenta el número de mujeres que practican el ciclismo y que este crecimiento sigue en aumento. Pensamos que todavía hay un crecimiento potencial del ciclismo femenino muy grande y que este proceso continuará durante los próximos años.

España hace muchos años que no tiene un ganador de una gran vuelta, pero ¿cree que existe una cultura impregnada en los usuarios del país?

Hay que diferenciar entre el uso ciclo turista y el de ciclismo amateur y profesional de competición. El primero goza de una buena salud pero el segundo requiere de mayores inversiones en escuelas, competiciones de base y apoyo a los clubs que son quienes trabajan la base y desde dónde salen los nuevos talentos.

¿Qué edades actualmente están más entregadas a la bicicleta?

El uso de la bicicleta es muy amplio tanto en modalidades como en franjas de edades. Tenemos desde la bicicleta infantil en multitud de diámetros de rueda, las bicicletas de carretera, triatlón, pista, de montaña con una amplia cantidad de disciplinas en el mountainbike como el XCO, Marathon, trail, Enduro, Descenso…también disponemos de bicicletas de bmx, trekking, urbanas, plegables… y todas ellas con la opción de pedal asistido con motor y batería que duplica toda esta oferta y que todavía amplia más la franja de edad en la que pueden ser usadas.

La bicicleta eléctrica supone una nueva dimensión, ¿pero, que ofrece nuevo? ¿Es el futuro recreativo del sector?

Como bien dice, la bicicleta eléctrica supone una nueva dimensión y lo bueno es que puede ofrecer cosas diferentes según el tipo de usuario. Al usuario que la usa para desplazamientos, le permite cubrir desplazamientos más largos, con menor esfuerzo o incluso llegar a ciertas zonas a las que por su desnivel y capacidad física no se ve uno capaz de llegar con una bicicleta convencional. A nivel recreativo o deportivo permite a algunos hacer recorridos que no se podrían realizar en bicicletas convencionales, a otros realizar rutas más largas con menor tiempo alargando los recorridos, también permite compartir rutas con usuarios entrenados y de mayor nivel que todavía usan bicicletas convencionales y con los que antes no se podía salir o simplemente compartir ruta entre miembros de una misma familia con estados físicos diferentes.

Biking Point es un referente en el sector, ¿qué me puede explicar acerca de ustedes?

Nuestra familia está relacionada con el mundo del ciclismo desde el año 1934 en el que abrimos un pequeño local de montaje de bicicletas en Granollers y cuya actividad se ha internacionalizado y trabaja actualmente en multitud de países Europeos, América y Ásia. Las tiendas Biking Point surgen de un proyecto independiente que se inició hace 13 años con la idea de crear un concepto de tienda con unos servicios diferentes a los que existían en esos momentos. Actualmente Biking Point cuenta con 9 tiendas en Cataluña y vamos a abrir una décima en la zona alta de Barcelona que será la tercera en la ciudad.

Tras el encierro, ¿es la bicicleta el nuevo deporte Rey?

Es complicado decirlo porque su repercusión en los medios sigue siendo menor que el de otros deportes pero la verdad es que la bicicleta en España siempre ha sido un deporte muy practicado y en prácticamente todos los hogares siempre ha habido más de una bicicleta.

¿Qué problemas ha traído para el sector este nuevo boom?

El gran problema actual del sector es la del suministro que está provocando una importante carencia de producto y un continuo incremento de precios. Pero este problema no ha sido exclusivamente provocado por el boom de la bicicleta ya que si bien es cierto que la aparición del covid-19 y la repentina parada de producciones en todo el mundo provocó un importante cuello de botella en las fábricas tan pronto se produjo este aumento de demanda, también hay otros factores importantes como el de la dificultad de acceder a las materias primas que paralelamente provoca que se encarezcan los productos, el aumento del precio del transporte marítimo que junto a otros elementos ha aumentado la dificultad de accesos a los componentes tanto para el montaje de bicicletas como para que podamos realizar las reparaciones de taller.