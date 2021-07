Wild Freedom: “El nuevo disco será una revolución de nuestro estilo y sonido”

Cultura

Los barceloneses Wild Freedom se convirtieron en 2017 en una de las grandes esperanzas nacionales del sonido hard rockero y metálico. Escuchando lo que suena en su álbum de debut del mismo año, “Set The Night On Fire”, la promesa se convirtió en realidad. Hablamos con carismático frontman, Ian Wilde.

- Hola Ian! Cómo va todo en estos tiempos de pandemia. ¿Veis la luz ya al final del túnel?

- Pues la verdad que sí. La vemos más clara que nunca porque sacamos disco este otoño y la idea es que suponga una revolución en todos los ámbitos de la banda. Después de estos meses de dificultades, parece que por fin podremos volver al ruedo con todos vosotros. Y volvemos con un trabajo que pone patas arriba todo lo que hemos hecho hasta ahora.

- ¿Qué planes tenéis ahora mismo?

Como te decía, se avecina una revolución tanto de estilo como de sonido en las próximas semanas para la banda. Tenemos un nuevo álbum fresco bajo el brazo que saldrá a la luz después del verano y la idea es llevarlo a todas las partes del mundo. Estamos convencidos de que es un gran trabajo y ahora nos toca apostar por ello y hacer un “all in” en toda regla: promoción, videoclip, conciertos... ¡el pack completo!

- Han pasado 4 años de “Set The Night On Fire”...mucho tiempo.

Sí, la verdad que en 4 años creo que hemos evolucionado muchísimo. Cuando sacamos el CD fue la primera toma de contacto con un circuito musical más serio del que estábamos acostumbrados (ensayar con unas birras, concierto de centro cívico, etc). A partir de “Set The Night On Fire” nos pusimos “en serio” y el resultado y las vivencias que nos ha aportado han sido geniales. Pero como dices, es mucho tiempo y por el camino hemos cambiado bastante como intérpretes y como personas. Una evolución que se nota bastante en este próximo álbum que sacaremos en otoño.

- ¿Cómo veis a nivel económico el tema? Los discos, las giras...supongo que lamentablemente no podéis vivir de la música.

- No, la verdad que cuando acaba el año y haces “balance de daños” si acabas mínimamente en positivo ya eres afortunado. Buscamos tener un resultado profesional en todo lo que hacemos (promo, conciertos, grabaciones, videoclips) y eso requiere un nivel de esfuerzo económico que no se ve recompensado inmediatamente. Lo entendemos como una inversión que aún está verde para dar sus frutos y más ahora habiendo parado en seco por la pandemia. Vivir de la música es un horizonte lejano al que tender pero que, por el momento, no nos obsesiona. Creo que hablo en nombre de todos cuando digo que estos últimos meses nos han servido para darnos cuenta que más que vivir de la música necesitamos la música para vivir (bien).

- ¿Hacia dónde os gustaría dirigiros a nivel musical?

- Hacia todos lados. Crecer como intérpretes, como compositores, como contadores de historias... Y que todo eso, obviamente, se viera reflejado en el feedback con el público. De hecho, como decía antes este nuevo CD espero que marque un poco un punto de inflexión en ese sentido. No somos 4 críos (y menos ahora) con ganas de tocar sino que tenemos una propuesta sólida y con un sentido. Personalmente creo que si seguimos por este camino y seguimos trabajando como en los últimos meses la banda crecerá y podremos conseguir una proyección muy decente que esperamos fructifique con mejores conciertos, giras, álbumes...

- ¿Os podéis definir como una mezcla entre Hard Rock y Heavy Metal clásico?

No. Difícilmente puedo definir al grupo y menos ahora con este nuevo trabajo saliendo del horno que pone patas arriba el sonido que teníamos. Nos gusta el Hard Rock y, quieras o no, hemos crecido escuchando el Heavy Metal clásico (en mi caso, sobretodo por mi padre cuando se duchaba o mientras lavaba los platos). Pero ya te digo, una cosa es de donde partes y la otra hacia donde vas, y creo que ahora estamos en otro punto estilístico donde nos sentimos más nosotros. Además, Adryen (el guitarrista), quien es responsable de la mayoría del peso de la composición, nos ha “guiado” hacia una mezcla de estilos muy rica y con algo más nuevo. Así que, lo siento, pero esas etiquetas creo que ya no nos definen.

- Vamos al principio. Cuéntanos un poco la historia de Wild Freedom.

- Bueno, Wild Freedom empezó como la mezcla de dos grupos que compartían local de ensayo que se rompieron. A partir de esas cenizas nació una banda de colegas que ensayaban temas de otros grupos y de vez en cuando probaban de escribir algo. Cada 2 o 3 meses hacíamos un concierto en el barrio y veíamos que nos encantaba, así que decidimos hacerlo más a menudo. Después de un poco de baile de miembros entró el bajista actual, Dave, y nos hizo ponernos las pilas y grabar un CD para tener algo que enseñar y, a partir de aquí, creo que realmente nace la banda. Después, bueno, empezamos a tocar por aquí y por allá y la cosa se nos fue de las manos y acabamos en República Checa, Polonia, Rusia... Y con la ilusión de repetir esas experiencias seguimos trabajando.

- El maravilloso estilo de música que tocáis ahora mismo parece poco masivo en España, sobre todo para las bandas nacionales.

- Gracias por lo de “maravilloso”, pero como ya te decía antes, no soy mucho de “estilos” y “etiquetas” y menos ahora con todo el cambio que estamos dándole a nuestro sonido. Dicho esto, creo que cualquier estilo o propuesta musical que no tenga el apoyo de los medios de masas y las grandes promotoras, empresas publicitarias, etc tiene difícil ser masivo en este país. En un mundo donde la mitad de la población tiene un grupo es difícil diferenciarte y más aún si la gente no tiene la tradición de disfrutar de música en directo o música nueva. Quizás sí que en el ámbito del rock o metal melódico aún se nota más porque el sonido puede parecer demasiado “duro” para algunos y demasiado suave para otros... Pero bueno, nadie nos ha pedido tocar este estilo, digamos que es lo que nos sale “de dentro”, así que tampoco te puedes quejar de que te escuchen más o menos. Nosotros solo queremos dar el 100%, transmitir las emociones que sentimos, que llegue a cuanta más gente mejor y que lo disfrute quien se sienta implicado

- Star Mafia Boy, Lipstick, Jolly Joker, Stop Stop...os sentís muy afines a ellos? ¿q os parece su música?

Personalmente, me encanta su actitud. Su puesta en escena, la adrenalina que desprenden, el descaro, el saber que te lo vas a pasar bien seguro. Eso es envidiable y es el punto de partida de una experiencia muy buena. A nivel musical creo que tienen muy claro lo que buscan transmitir y lo ejecutan a la perfección. Como te decía, en nuestro caso ese mensaje se ha desdibujado y quizás ahora nos sentimos más afines musicalmente con grupos escandinavos como Eclipse o Dynazty o españoles como Ankor.

- ¿ Y bandas jóvenes internacionales q os gusten mucho ahora?

Creo que me he avanzado antes. Pues bandas internacionales, la verdad que hay muchas y jóvenes es complicado porque yo me siento joven pero los 30 tacos y las entradas no dicen lo mismo. A parte de las que te decía, destacaría Asking Alexandria, Architects, Bring Me The Horizon... Toda esta gente que mezcla caña, electrónica y estribillos pegadizos me flipan. Aunque saliendo del rock duro intérpretes como Sam Smith o Labrinth me alucinan vocalmente.

- La escena escandinava es una mina de muchos estilos, pero también del hard rock, ¿no os parece?

- Totalmente, Backyard Babies, Hardcore Superstar, Crashdïet... todas estas bandas marcaron un poco nuestros inicios como banda. Al menos los míos, de repente esta gente ponía palabras y acordes a como me sentía y eso es lo mejor que te puede pasar jaja.

´- ¿Podéis escoger 5 discos de la escena sleazy angelina de finales de los 80 ¿Algún grupo desconocido de esa época q os guste mucho?

- Buff la verdad que saliendo de los clásicos Mötley Crüe, LA Guns, Danger Danger no recuerdo gran cosa. Tampoco sé si son angelinos (bueno, LA Guns espero que sí porque sino vaya fraude... jaja)

- La influencia del Heavy Metal es fuerte. ¿Os va por ejemplo la NWOBHM?

A ver, no es lo que más escuchamos actualmente pero, claro, son sonidos con los que has crecido. La actitud de Motorhead, las melodías de Def Leppard y el rollo hardrockero... Y bueno, qué decir de Maiden y toda la epicidad de sus temas.

- Me interesa mucho vuestra gira por Rusia en 2018, ¿qué tal fue?

- Espectacular. Para que podáis entenderlo: no sabíamos cuándo ni cómo íbamos a comer, hacíamos viajes de 8 horas en autobús casi diariamente, por lo general dormíamos en camas chunguillas una media de 3-4 horas y aún así fue una de las experiencia más bestias de mi vida. El tocar cada noche, el recibimiento del público, el compartir escenario con grupos tan diferentes...era un sueño. Incluso el hacer turismo en nuestras horitas libres sabiendo que luego te vas a sacudir el frío y lo vas a quemar todo en el escenario. Era como estar dentro de una serie con un guionista súper cabrón pero siempre con final feliz, cada día acababa mejor que el anterior. Hubo un concierto que tuvo tan buena crítica que aún no sé cómo ni porqué, nos cambiaron de un hotel random a un hotel espectacular con piscina, sauna, habitaciones comodísimas... Solo decirte que nos invitaron al spa y a la sauna y cuando estábamos dentro nos trajeron jarras de birra para que las bebiéramos ahí. Era como tener Disneyland cerrado para ti. Y esta es una anécdota que me viene a la cabeza ahora, hay mil historias más jaja.

- ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles para vosotros?

- Como banda, fue especialmente duro un día en medio de la gira que hicimos por Europa del Este. La experiencia tenía todo el romanticismo que quieras pero cuando llevas más de 2000 kilómetros conducidos en pocos días con algún que otro déficit de sueño, poco público en el bolo anterior (era un martes, era de esperar) y la banda con la que compartes escenario te deja tirado aún sabiendo que necesitas su mitad del backline para tocar... te hundes. Y estuvimos bastante rayados esa noche... Lo que, cosas de la vida, acabamos tomando algo en un bar, cagándonos los unos en los otros hasta que los del garito nos dieron una guitarra para que les tocáramos algo y acabamos haciendo un bolo acústico improvisado saltando por encima de las mesas y nos llevaron de fiesta después.

Otro momento duro ha sido esta pandemia. Te hace planteártelo todo. Si vale la pena, si tiene sentido... pero como pasa muchas veces, cuando pones todo en duda te das cuenta de lo que realmente necesitas para ser feliz, y la música es una de estas cosas. Así que podemos decir que hemos salido más fuertes, con un sonido diferente y con un trabajo personal que nos hace mejores músicos.

- Pienso q en estos tiempos, se agradece más que nunca vuestra música y actitud.

- Gracias. Yo creo que también. A ver, siempre mola ver unos tíos pintarrajeados saltando y transmitiendo buenas vibras. Pero si además esta gente te arranca las emociones de la piel y te lleva con ellos en una especie de viaje tanto hacia dentro como hacia fuera yo creo que es la ostia. Eso es lo que vamos a intentar de ahora en adelante. Cantarle a la fiesta está de lujo, pero ahondar en los sentimientos más profundos, los miedos, los monstruos, las esperanzas de cada uno...buff es casi terapéutico. Y si además lo haces con una actitud vitalista, divertida... casi magnética... entonces, la diversión está asegurada.

- Gracias Ian.

´- A ti, ha sido un placer y quedamos pendientes de charlar sobre el nuevo disco ;)