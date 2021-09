En imágenes: tres detenidos por una brutal paliza a la salida de una discoteca

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el martes a tres hombres por presuntamente agredir violentamente a un grupo de jóvenes en el exterior de una discoteca del barrio del Eixample de Barcelona el 27 de junio.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado este viernes, los hechos pasaron en torno a las 03.30 horas en la salida de un local de ocio nocturno, cuando un grupo de 15 jóvenes presuntamente empezó a increpar y agredir a un grupo más pequeño de tres chicos y dos chicas que esperaban un taxi.

“Los agresores actuaron con mucha violencia y utilizaron cadenas que llevaban encima y botellas de cristal que habían cogido de un contenedor próximo. Cuando algunas de las víctimas estaban en el suelo, y a pesar de su situación de indefensión, no dudaron en seguir golpeándolas”, han añadido.

Las víctimas sufrieron lesiones de distinta consideración, y “uno de los chicos recibió una fuerte patada en la cabeza mientras estaba en el suelo, hecho que lo dejó inconsciente y que puso en riesgo su vida”.

Los presuntos agresores también sustrajeron las carteras y los teléfonos móviles de algunas personas del grupo agredido y huyeron antes de que las patrullas de los Mossos d’Esquadra llegaran al lugar de los hechos.

Los investigadores tuvieron acceso a varias imágenes registradas con teléfonos móviles, gracias a las que pudieron identificar a los presuntos agresores.

Los tres detenidos pasaron a disposición judicial el miércoles y el juez decretó su libertad con cargos.

“La patada que me meten en la cabeza es para dejarme en el sitio. Es una pelea de ir a matar”. Eric es uno de los tres jóvenes que sufrió una agresión en la madrugada del sábado al salir de la discoteca Twenties Barcelona. Mientras esperaban un Cabify para regresar a casa, un grupo de 15 personas, entre 18 y 23 años, les empezó a pegar “sin motivo” y dejó a Eric inconsciente durante 15 minutos en el suelo.

Una pelea que dejó a tres jóvenes heridos. En el caso de Eric perdió el conocimiento.

Denuncian que tampoco recibieron por parte de los porteros de seguridad de la discoteca. “Recuerdo estar con tres chicos que me estaban agrediendo y, a la vez, miraba al portero sin creerme que no hiciese nada al respecto”, recuerda Xavi, que no entiende porque la policía no levantó acta de lo sucedido. “Salimos a pasarlo bien, pero hay gente que no sale con las mismas intenciones”, lamentan tras lo sucedido.

Carla, la pareja de Eric, al ver como cae desplomado al suelo, intentó junto a una amiga “quitarles de la pelea” sin éxito. “Eric cayó como si fuera un muñeco. Suerte que había una chica que le realizó primeros auxilios”, recuerda. Finalmente los jóvenes acudieron por su propio pie al hospital.

“Salimos a pasarlo bien, pero hay gente que no sale con las mismas intenciones. Queremos evitar que vuelva a ocurrir una situación de este estilo”, explica Xavi, que vio como los agresores pararon al ver a su amigo inconsciente en el suelo.