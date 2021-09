BNEW duplica sus cifras de cara a la segunda edición

La semana próxima, del 5 al 8 de octubre, regresa a Barcelona BNEW, el evento de referencia para ofrecer oportunidades de negocio, la búsqueda de sinergias y la generación de relaciones en favor de la nueva economía que este año, en su segunda edición, duplica sus cifras, tanto en lo que se refiere a temáticas, como en lo relativo a sesiones y contenido, así como en en lo que respecta a espacios,

Y es que si en su debut el año pasado, en plena pandemia, la Barcelona New Economy Week se centró en cinco ámbitos claves, en esta ocasión ésta consta de diez eventos interconectados que impulsarán la nueva economía en torno a otras tantas temáticas: Mobility, Sustainability, Talent, Science y City se suman a las ya tratadas en la primera edición Logistics, Digital Industries, Real Estate, Ecommerce, Economic Zones. Además, BNEW 2021 contará con la participación de 800 speakers, cuando el año pasado fueron 389, y pasará de los tres escenarios singulares en lo que se desarrolló el evento el año pasado a los siete actuales: Estación de Francia, Casa Seat, Movistar Centre, Roca Barcelona Gallery, la Antigua Fábrica Damm, La Boquería y La Pedrera.

“En 2020, BNEW se convirtió en una oportunidad, que este año multiplicamos por dos”, señaló durante su presentación Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y presidente de BNEW, quien se refirió al evento como “una ventana de optimismo de cara a la recuperación económica” tras la pandemia. “No existe en Barcelona ningún otro evento en el que hayan tantas actividades en tantos escenarios distintos”, añadió para a continuación hacer referencia a lo que supone esta cita para la ciudad. “Barcelona no solo puede vivir de la herencia recibida, eso hay que cultivarlo y alimentarlo, y BNEW convierte a la ciudad en la capital mundial de la nueva economía”.

Y es que no hay que olvidar que éste es un evento híbrido, en el que conviven la presencialidad y la participación on line. Así pues, se apoya en una plataforma digital que permitirá a todos los inscritos estar presentes desde cualquier lugar del mundo mediante una producción simultánea retransmitida en streaming en diez canales, uno por cada sector. Además, el canal específico BNEW City permitirá a todos los participantes seguir a distancia las actividades gastronómicas y culturales de la ciudad propuestas en el marco de la Barcelona New Economy Week. En definitiva, serán 240 horas de contenidos, una cifra que supone un importante incremento respecto a las 160 horas del año pasado.

Todo ello confiere al evento un carácter global, como demuestra el hecho de que BNEW va a contar este año con representación de 145 países distintos -34 más que en la pasada edición-, de los cuales más de la mitad son internacionales, sobre todo de América Latina. En esta ocasión, se prevé superar la cifra de los 11 mil asistentes a la cita de la primera edición, cuando un 90% de ellos participaron on line, mientras que este año ese porcentaje se espera que caiga al 70%.

En cualquier caso, todos los registrados podrán beneficiarse de las posibilidades que ofrece la plataforma digital y no solo a la hora de seguir a distancia las diferentes actividades propuestas, sino que además ésta, gracias al uso de la Inteligencia Artificial, cruza los datos de todos los inscritos para proponerles contactos y posibles sinergias que les permitan aprovechar oportunidades y impulsar sus negocios. En este sentido, cabe destacar que, el año pasado, BNEW permitió establecer en torno a 23 mil nuevos contactos entre profesionales.

En esta línea, este año se apuesta aún con más decisión por el BVillage, una herramienta para el networking que se presenta como una oportunidad para ampliar relaciones y fomentar alianzas entre empresas, mientras que Innovation Hub es el espacio idóneo en el que las 72 start-up registradas en esta edición- 20 más que en la anterior- podrán dar a conocer su proyectos y buscar colaboraciones.

Al respecto, Blanca Sorigué, directora general del CZF y del BNEW, señalaba ayer durante la presentación que “la singularidad de este evento es que fomenta la conexión entre sectores y pone en contacto a empresas de diferentes tamaños, partes del mundo y temáticas”. Pero además, tal y como destacó también Sorigué, BNEW “activa y reactiva la economía desde el origen, desde el propio evento, ya que genera 200 puestos de trabajo directos y 700 indirectos”.

Así pues, en una semana arranca la segunda edición de BNEW, que, como se habían propuesto sus organizadores, “dobla todas las cifras”, tal y como indicó Sorigué. La inauguración tendrá lugar el martes 5 de octubre por la mañana y contará con la presencia de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Conillera. El siguiente acto institucional, al que acudirá la vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, será el jueves por la tarde, cuando se hará entrega de los premios a las nueves start-up reconocidas en cada una de las temáticas en las que se estructura BNEW, mientras que el viernes tarde se clausurará el evento con un acto al que asistirá la Ministra de Transporte, Raquel Sánchez. Y a falta de que la Generalitat dé a conocer quién acudirá en representación del Govern a las citas institucionales, Pere Navarro destacaba que “BNEW es un espacio de consenso económico, pero también político, porque éste último es imprescindible para que la economía funcione”.