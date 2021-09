Elvira Dyangani Ose: «Barcelona no necesita un proyecto como el del Hermitage»

El pasado mes de julio, Elvira Dyangani Ose llegaba a la dirección del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba). Pese a llegar con la mejor de las intenciones, su nombramiento llegó envuelto en polémica al coincidir con el despido del director de actividades públicas Pablo Martínez y la conservadora jefa Tanya Barson, hecho que a su vez provocó las dimisiones de la filósofa Marina Garcés y la antropóloga Yayo Herrera, responsables del Programa de Estudios Independientes (PEI) del museo junto al destituido Pablo Martínez. La nueva directora habló esta semana con este diario.

–¿Cómo es el Macba que se ha encontrado?

–Me he encontrado un Macba con muchas aspiraciones de superación, muchas ganas de escuchar un proyecto nuevo con un equipo deseoso de trabajar conmigo en una ciudad y ecosistema expectante por lo que puedo traer por mi trayectoria. Es increíble sentirse tan apoyada por la comunidad artística tanto de aquí como de fuera. Me he sentido muy halagada por ese apoyo.

–Su llegada ha sido accidentada con despidos y dimisiones.

–Sí, eso ocurrió en el momento de mi nombramiento. Me encontré con esa situación cuando todavía no había tomado posesión de mi cargo, así como alumnos del PEI que me escribieron directamente a Londres que me preguntaban por un posible PEI más corto. Esta semana tenemos una reunión sobre este tema.

–Cuando tuvieron lugar los despidos se dijo que la dirección perdía poder frente a la gerencia del museo. ¿Es verdad?

–No es verdad. Lo que existe en el museo son unos estatutos con los que se establece un poder compartido desde 2015 entre dirección y gerencia. Lo que se ha hecho ahora e intentaré reformular reformular, en conversación con gerencia y la comisión delegada, para poder llevar adelante mi proyecto. Estoy trabajando en un nuevo organigrama.

–¿Le hace falta al Macba una gran exposición, un «blockbuster»?

–No soy amiga de los «blockbuster» como forma. En todo caso, creo que el «blockbuster» se debe repensar también, algo que están haciendo grandes museos como el MoMA o la Tate. En estas grandes exposiciones van ligadas una serie de prácticas, como son el transporte de ciertas obras y la movilidad de los correos. Hay que hacer buenas exposiciones que sean de investigación, que provoquen al público a venir al Macba para tener una experiencia de trasparencia del conocimiento, estética y que no puedan repetir en otro lugar. El «blockbuster» tiene una narrativa propia que no es necesariamente la fórmula que seguir. Si hacemos propuestas que ahonden en circunstancias desconocidas para el público, que nos ayuden a plantear posibilidades de imaginar qué somos en el mundo, estaremos haciendo esa «blockbuster».

–Es más fácil ver colas para entrar en las exposiciones del CCCB, su vecino, que en las del Macba. Hay una ausencia en este museo de exposiciones…

–¿Qué atraigan a las masas? Hay que pensar cómo podemos llegar a mayores públicos y de qué manera podemos hacer exposiciones que presenten el arte contemporáneo sin esa pátina elitista. Tenemos que ser un ejemplo de museo que no solamente ayude a entender el arte contemporáneo sino que pueda verse a través de la exposición, que la propia obra te hable. Hay que crear esa plataforma que invite al encuentro entre la obra y el ciudadano. Hay que entusiasmar a la gente rompiendo las barreras que puedan existir dentro de la idea que se suele tener de museo.

–¿Le parece que el Macba es un museo elitista?

–Sí, siento que el museo puede ser más permeable, aunque la arquitectura es la que es. Hay que hacer un museo más amable.

–¿Barcelona necesita el proyecto del Hermitage?

–A nivel personal diría que no. Creo que la época de los grandes museos que establecían esos formatos, del que es heredero el Macba, se ha acabado. El servicio público de un museo debe tener otro formato.