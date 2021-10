PP y Vox se enzarzan con Ciudadanos por considerar un “país” a Cataluña

Ciudadanos ha emprendido un viraje sólido con el objetivo de reubicarse en el mapa político y “desmimetizarse” de PP y Vox. Y ello ha conducido a episodios controvertidos, como el rechazo de los naranjas a participar en la manifestación del 12 de octubre organizada por la plataforma constitucionalista Cataluña Suma para marcar “perfil propio” o el giro discursivo protagonizado este jueves en el Parlament, donde ha denominado a Cataluña como “país”, una expresión que ha desatado las críticas de PP y Ciudadanos.

En concreto, el término se ha empleado en el texto de una moción sobre seguridad pública, en el que Ciudadanos defiende que el Govern ejerza las competencias en seguridad y disponga de los Mossos d’Esquadra como “policía integral del país para garantizar el mantenimiento de la seguridad pública”. PP y Vox han votado en contra porque no están de acuerdo en que la moción incluya la palabra “país” para referirse a Cataluña, después de que esta expresión se incluyese en este punto de la moción a petición de los grupos de ERC y JxCat, que han transaccionado este punto con Cs.

Lo cierto es que, de los once puntos de la moción, tan solo han prosperado dos de ellos a pesar del guiño de los naranjas a los partidos independentistas: en uno de ellos se pide informar al Parlament de la tramitación de las actas levantadas por los agentes y la apertura de expedientes; y, el otro de ellos, pide dotar a los Mossos de los recursos necesarios de medios y equipamientos de acuerdo con sus necesidades.

Y es que entre los otros puntos que aparecían en la moción había uno relacionado con la condena de las “coacciones, insultos y agresiones sufridas” por S’Ha Acabat durante un acto organizado en la Universitat Autónoma de Barcelona el pasado 6 de octubre. Otro de los puntos también hacía referencia a revisar el procedimiento de concesión de autorizaciones para las manifestaciones para evitar, sobre todo, las protestas que derivan en altercados, pero se desconoce la identidad de los organizadores. Puntos de este tipo es muy difícil que prosperen porque en el Parlament hay una mayoría independentista.

En todo caso, la diputada de Vox, Isabel Lázaro, ha criticado el uso de ese término. “Teníamos intención de votar sí a las once propuestas presentadas por su grupo, pero, sinceramente, nos parece una vergüenza que acepten la enmienda de los separatistas refiriéndose a Cataluña con el término «país». En VOX nos gusta llamar a las cosas por su nombre”, ha señalado. “Cataluña es una magnífica región de un gran país que se llama España. Tendrán que explicar a sus votantes porque consideran Cataluña un país. No se rindan, no dejen de dar la batalla cultural, es importante”, ha añadido.

En la misma línea se ha expresado la diputada del PP, Lorena Roldán. “Respecto a la moción, nosotros vamos a votar favorablemente a la mayoría de los puntos. Sí que hay algunos en los que no podemos estar de acuerdo, y, lamentablemente, el punto número 1, con esa enmienda por parte del Govern, es inaceptable. No pueden ustedes comprar el marco del Govern, no pueden ustedes hablar de país para referirse a Cataluña, porque sí, las palabras importan, porque sí, el lenguaje importa”, ha afirmado.