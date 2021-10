El 12-O en Barcelona: Clamor a favor de la “unidad” con PP y Vox, pero sin Cs

Día de la Hispanidad en Barcelona, con el Govern de Pere Aragonès celebrando su tradicional reunión de los martes en señal de rechazo público al 12-O mientras más de 2.000 personas se han manifestado a la misma hora por el centro de la capital catalana en una marcha que se ha convertido en un clamor a favor de la “unidad” de España. Una imagen que bien sirve para escenificar los dos bloques derivados del “procés” y del otoño de 2017.

La marcha, que ha comenzado al filo del mediodía en el paseo de Gràcia esquina Provenza -justo en frente de La Pedrera-, la ha convocado “Cataluña Suma por España”, una plataforma que agrupa a diversas entidades por la unidad de España, entre ellas Espanya i Catalans, Societat Civil Catalana, Impulso Ciudadano o Asamblea por una Escuela Bilingüe. La gran sorpresa a nivel político ha sido la ausencia de Ciudadanos ante PP y Vox, que sí han participado. El partido naranja ha decidido no acudir ni participar activamente, una decisión que se ha sabido poco antes de empezar: “Nos pareció mejor estar al lado de la gente que desfilar detrás de una pancarta”, ha explicado en declaraciones a la prensa su líder en el Parlament, Carlos Carrizosa. Eso sí, la formación ha quedado fuera de foco, aunque ha colocado una carpa oficial de Cs en plaza Catalunya junto al resto de entidades convocantes, y ha insistido en que ya participaron en la firma del manifiesto previo a la manifestación, redactado por las entidades convocantes: Convivencia Cívica Catalana y Cataluña Suma por España.

Y los grandes protagonistas de este 12-O han sido los miembros de la organización constitucionalista juvenil S’ha Acabat, ovacionados a lo largo de la jornada tras el ataque recibido a una de sus carpas en la plaza Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el miércoles pasado por parte de un grupo independentista.

Al frente de la manifestación se ha situado una cabecera bajo el lema “Juntos por lo que nos une, España y la Hispanidad”, una pancarta portada, entre otros, por el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, el presidente de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez-Costa, el concejal del PP en Barcelona Josep Bou y el secretario general del PP, Santi Rodríguez.

La marcha ha transcurrido sin incidentes por el centro de la capital catalana, una zona blindada por un amplio despliegue de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana para evitar posibles incidentes. Y es que justo a la misma hora se ha celebrado otra del independentismo más radical, convocada por Som Antifeixistes a la que se han sumado los CDR o Arran, a las 11.30 horas en plaza Universitat. Es decir, entre ambas concentraciones había menos de 500 metros, lo ha obligado a blindar la zona.

En paralelo, el Govern también ha convocado la reunión semanal que celebra los martes por la mañana todo el gabinete pese a ser la Fiesta Nacional. Y es que desdeñar abiertamente la Hispanidad ha convertido en una constante en los últimos años: el independentismo trabaja durante las fechas simbólicas, como este 12-O o el 6-D, en señal de rechazo.

En este sentido, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, se mostró ayer muy dura con el Día de la Hispanidad y dijo que Esquerra no va a celebrar un «genocidio por el cual el Estado todavía no ha pedido perdón». También equiparó la independencia de los países americanos con la de Cataluña. «Estos territorios no han querido estar más sometidos a la Corona española. Como ellos, trabajamos para ser un Estado independiente», afirmó.