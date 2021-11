Reclaman el pago de un impuesto ambiental a una persona fallecida hace 17 años

Al·lucinant. La meva mare, vídua i que no ha conduit un cotxe en la seva vida, ha rebut a la bústia de casa seva una carta de l’Agència Tributària de Catalunya @tributscat. El que hi havia a dins us sorprendrà. OBRO FIL👇(1/6) pic.twitter.com/2uNd9Xfd5I