Luis Fercán: “Aprender a tocar la guitarra cambió mi vida”

Música

El gallego Luis Fercán se ha convertido en una de las sensaciones musicales de la temporada en España. Su propuesta, acústica, elegante y sensible, puede ocuoar un espacio que no tiene dueño en estos momentos. La originalidad la demuestra también en grabar su disco lejos de los típicos estudios de grabación, y ha trabajado rodeado de naturaleza. “Canciones completas desde una casa vacía” es su segundo trabajo.

- Hola Luis, ¿ qué tal te sientes con el trabajo bien hecho?

- Pues muy satisfecho la verdad. Es una sensación muy bonita llegar al lugar y al sonido que queríamos llegar con este disco.

- Cuéntanos que tal la grabación...ha sido peculiar el sitio.

- Una grabación como las de antes. En directo, sin casi tratamientos en nada… simplemente buscando el sonido puro de voz e instrumentos. El sitio es la casa que estaba construyendo mi abuelo antes de morir, cuando yo tenía 6 años. Ahora está abandonada y siempre fue un lugar muy especial con el que tengo una conexión muy bonita.

- ¿Porque no has grabado en un estudio convencional?

- Este disco pedía más verdad y sentimiento que lugares acondicionados para grabaciones. Nacho Mur (el productor) y yo lo vimos así desde el principio y creemos que fue un acierto.

- Explícanos cómo te introdujiste en el mundo de la música, lo primero que te gustó...

- Desde pequeñito ya me dormía escuchando vinilos que me ponía mi familia, sobre todo mi tío, y siempre me apasionó la música. Pero la vida me cambió a los 15 cuando decidí aprender a tocar la guitarra. Desde aquel momento empecé a vivir para otra cosa.

- ¿ A qué artistas admiras más?

- En el panorama nacional, Quique González. Tengo la sensación que siempre ha hecho lo que ha querido y con una pureza y honestidad especial en las canciones. En el internacional, Damien Rice. Me flipa cómo investiga en los sonidos y las canciones sin perder su esencia. Otro que creo que siempre ha hecho lo que le da la gana.

- ¿Crees que tu propuesta es única en el panorama español?

- Actualmente creo que si. Pienso que hace mucho que no se hace un disco muy tan sobrio y acústico sin calentarse en la post producción.Pero ojalá no lo fuera, me encantaría tener una liebre por delante que me inspirase más.

- ¿Te sientes reflejado o parecido a alguien, español o extranjero?

- En el panorama nacional lo que he dicho antes. Creo que estoy muy lejos aún de verme reflejado en Quique González pero me parece el camino correcto. Y en el internacional Damien Rice, Glen Hansard, Paolo Nutini… son algunas de las carreras que me parecen caminos a seguir.

- ¿Qué planes tienes ahora mismo?

- Ahora mismo girar como un loco e intentar que la gente descubra y entienda la forma y el por qué de mi disco. Creo que una cosa tiene que ver con la otra.