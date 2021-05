Lucas Colman: “Mi sonido ahora es totalmente eléctrico”

Lucas Colman empieza esta misma semana una gira de seis fechas y que empieza este sábado en la Sala Barts de Barcelona. Las actuaciones, por España, repasarán parte de su repertorio rock con un sonido más eléctrico. Su primer disco homónimo publicado en 2017 y”Mis Abismos”, de 2020, podrán escucharse en directo. Estas son las fechas para la gira:

8 de Mayo – BARCELONA – Barts Club

14 de Mayo – SALAMANCA – Hotel Corona Sol

15 de Mayo – MÁLAGA – The Hall (acústico)

21 de Mayo – VALENCIA – La Salà Valencia

23 de Mayo – VALLADOLID – Café Teatro (acústico)

27 de Mayo – MADRID – Teatro Lara

Lucas está también inmerso en la preparación del tercer largo de su carrera y adelantará un nuevo single “A veces” el 21 de mayo. Este nuevo tema da paso a otra etapa del artista, ya que al igual que sucede con la gira, su nueva propuesta musical será más eléctrica, más bailable y más contagiosa. Por primera vez se encuentra escribiendo canciones con la guitarra eléctrica y “todo suena distinto”. Las grabaciones están teniendo lugar en Black Betty Studios con José Nortes como productor. Hablamos con el artista antes de iniciar la tanda de conciertos.

- Hola Lucas! ¿Qué tal estás con la pandemia, como ha ido?

- Me encuentro muy bien, con muchas ganas de empezar una nueva etapa de música. Estamos tocando más que nunca, ensayamos cada 2-3 días. Componemos un montón, no me pasaba hace unos meses. Me sentía un poco de bucle, lo mismo cada día, ahora estoy contento, hay canciones.

- ¿Has aprovechado en general para componer?

- Si, he aprovechado. Sobre todo estos últimos meses. Me han salido unas canciones del tirón, son las que me salen más natural, de forma más sencilla. El año pasado sí que componía, pero le daba demasiadas vueltas. Fueron unas 20 en todo el año, y solo se ha quedado una, por darle demasiadas vueltas. Ahora las compongo más directas, como me gustan a mí. Con estas canciones me ha pasado algo que nunca me había pasado. Es componer una canción y entrar en el estudio, antes variaban, tardaba más tiempo en sacar las canciones. Nunca me había pasado. y creo que se nota en todo, en cantarlas, en sentirlas.

- Empiezas gira. Cuéntanos un poco que va a encontrar la gente, y como se desarrollará, los recintos, las medidas de seguridad...

- La gira arranca ahora en mayo, por varias ciudades, presentando canciones nuevas. También tocamos canciones de mi primer y segundo disco, y todas ellas llevadas a un momento distinto, siempre he tocado la guitarra acustica, pero ahora he empezado con la eléctrica. Todo tiene un sonido distinto, la manera de tocar, la formación. Tenemos guitarras eléctricas, bajo y batería, las viejas canciones tienen otra onda ahora. Tenemos muchas ganas de salir a tocar. Estamos este fin de semana en Barcelona. Las medidas de seguridad son las de todos los conciertos, todo controlado. Hay que ir puntuales, abrir las puertas, tal y como se hacen los conciertos ahora. De momento, cerramos la gira en el Teatro Real de Madrid.

- El sonido va a ser más eléctrico.

- Sí, el sonido es totalmente eléctrico ahora mismo. Es la primera vez que compongo con la guitarra eléctrica, hasta ahora siempre era con acústica y piano. Es otra intención, pensando más en la energía total. Hay una gran diferencia en el sonido, de lo que vengo haciendo. Las letras se mantienen , me fijo mucho. Mis canciones por lo menos que me digan cosas, que me recuerden cosas. Eso sigue estando ahí, aunque con otro sonido. Todas las canciones del primer disco, que es más acústico, lo llevamos a un nivel más electrificado.

- ¿Crees que has evolucionado y/o mejorado desde tu debut?

- He dedicado muchísimo tiempo a hacer canciones desde mi debut. Me centré en hacer canciones en ese momento. Quise tener muchas canciones, empecé con 20 o 21 años, son canciones que pude elegir entre una gran seleccion, porque estaba componiendo desde los 16. Del primer al segundo disco, me puse a escribir muchísimo. He dedicado tiempo a poder a tocar un poco el piano. Más que para mejorar, para que me sirva como herrramienta para escribir canciones. He mejorado desde de mi debut, voy teniendo más claro hacia donde quiero ir, con el sonido. La manera de cantar, en el primer disco... era la primera vez en una grabación, era la primera vez que hacía todo , juntarnos con una banda a arreglarr unas canciones. Nunca lo había pensado para un disco que se iba a quedar grabado. Tengo más claro el sonido que quiero tener. Con las letras, cubría bastante con metáforas, tenían muchos significados. Cada vez creo que en las letras voy diciendo las cosas más claras.

- ¿Quedaste satisfecho con “Mis Abismos?

-Sí, quede satisfecho con mi segundo disco. En el primero era la primera vez de muchas cosas, y se me escapaban cosas, no tenía claro como cantar y tal. Con “Mis Abismos” lo tenía más claro, centrarme en cosas que no fueran la letra y la guitarra. Estaba más concentrado. Tenia muchas canciones para elegir, tenían que ver, todas las canciones hablan de la misma historia. Me siento muy orgulloso de eso

-

-¿Para cuándo la continuidad, el tercer disco?

- El tercer disco para dentro de muy poco, ya hemos empezado a grabar. Ojalá esté para después de verano, ya han empezado a salir canciones. Estamos grabando en los estudios Black Betty, me hace mucha ilusión grabar ahí, con José Nortes. ha grabado unos discazos, con artistas que admiro. ahora que he cambiado a la guitarra eléctrica. él es Míster Guitarra Eléctrica. Tengo ganas de que se escuchen ya las canciones.

- De momento, sacas el single “A Veces”. ¿Qué tal está funcionando?

- Sí, “A veces” sale el 21 de mayo, y es el primer single de mi tercer disco. Cuenta en la letra pues como me siento en las cosas del primer y segundo disco, pero como me suento hoy. Es la manera de entender esas canciones ahora mismo. El primero era muy oscuro, el segundo no tanto, pero también. Es como verlo en la distancia, me siiento mejor ahora. Es una canción de amor, puede ser para un pareja, amigo, hermano, dice “no me siento a salvo en ninguna parte que no sean tus ojos”

- Se dice que tienes un estilo bastante único. ¿Estás de acuerdo? ¿ y porque?

-Es una mezcla de los estilos que me gustan, de las formas de cantar que me gustan. Voy por mi tercer disco, y espero estar acercándome a algo más personal. Sé que es personal, la manera de contar las cosas en las canciones. Es personal, único no lo sé.

- ¿Cuáles son tus artistas favoritos?

- Va por temporadas, de repente de da por una banda. Hay bandas que he esccuahdo de siempre , que me transportan a cuando las descubrí. Es un viaje en el tiempo. Un artista de los que escucho de siempre es Bob Marley, para mí es el número 1. Empecé a escuchar discos por él, a los 7 años, hasta los 14 no escuche otra cosa. Luego vino el Rock, Doors, Rolling Stones, Lou Reed. Los familiares argentinos me enseñaron Rock del pais. Fito Páez, Charly García...