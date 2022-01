Lleida: ¿posibilidad de un gobierno de concentración no independentista?

La política municipal de Lleida ha cogido vuelo en las últimas semanas ya que puede celebrarse una moción de censura en los próximos días: el PSC tiene hasta el 27 de enero de margen para conseguir los apoyos necesarios y desbancar al gobierno independentista liderado por el alcalde de Esquerra, Miquel Pueyo. Lo cierto es que tiene potencial respaldo, pero el escollo es la fórmula: los vetos impuestos por los Comunes a incluir en un gobierno de concentración al PP impide, de momento, que la moción de censura pueda prosperar.

De entrada, cabe precisar que el PSC, liderado por Félix Larrosa, tiene margen hasta el 27 de enero para presentar una moción de censura porque fue el pasado 27 de diciembre cuando Pueyo perdió una moción de confianza después de que la oposición le tumbara los presupuestos (se dan 30 días). ¿Y cuál es el origen de esta inestabilidad? Que los Comunes (2 concejales), que se habían erigido en socios de gobierno de Esquerra (7) y JxCat (5), salieron del ejecutivo en julio. A raíz de esa ruptura, republicanos y posconvergentes se han quedado en tan solo 12 concejales de los 27 que hay en la Paería: es decir, en minoría.

Con este escenario, el PSC ha movido ficha y ofreció, en primer lugar, un gobierno junto a Comunes con el apoyo externo de PP (2 concejales) y los tres concejales no adscritos (formaban parte de Ciudadanos). Sin embargo, los populares rechazaron esa propuesta porque prefieren un gobierno de concentración con socialistas y morados (los concejales no adscritos no pueden entrar en responsabilidades de gobierno), con “generosidad” por parte de todas las formaciones, apartando las siglas y centrándose en la gestión de la ciudad. El partido que lidera Xavier Palau en Lleida considera que apoyar a un gobierno de Comunes es equiparable a un gobierno independentista por el tipo de políticas que aplicarían.

Ante este rechazo, los socialistas catalanes han optado ahora por ofrecer a PP y Comunes un gobierno en solitario para tratar de atar un acuerdo. La formación morada ha criticado hoy mismo esta propuesta del PSC, que ha pasado de negociar la moción de censura a considerarla una “operación propagandística” para impulsar a Larrosa de cara a las elecciones municipales de 2023, y ha dado a entender que la rechazaría.

En el PP valoran positivamente esta propuesta de PSC y están a la espera de recibirla oficialmente para estudiarla y anunciar públicamente el sentido de su voto. En los populares ven con buenos ojos esta oferta porque va en la línea de lo que exigían: que no haya “vetos a nadie” y, en este caso, se conformarían con un gobierno en solitario del PSC. No obstante, sin el concurso de los Comunes, el PSC se quedaría sin la mayoría suficiente para que Larrosa tome la vara de mando: conseguirían 12 concejales de los 14 necesarios.

En cualquier caso, salvo un giro de última hora, el gobierno de concentración formado por partidos no independentistas parece que tendrá que esperar. Este perfil de gobierno podría erigirse en un ensayo con posibilidad de extenderse próximamente a toda Cataluña si dan las mayorías para desbancar al independentismo de la Generalitat.