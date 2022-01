Carlos Carrizosa: “Con Vox no pactaremos porque es un partido de derechas populista”

Carlos Carrizosa (Barcelona, 1964) es el líder de Ciudadanos en Cataluña, partido que ve fuerte para afrontar el próximo ciclo electoral. Considera que la “polarización” política de España es la principal causa del declive de los naranjas y hace un llamamiento al PP a que deje los ataques contra ellos y evite abrazarse con Vox.

Hace casi ya un año de las elecciones del 14 de febrero. ¿Qué lectura hace ahora de los resultados?

Un año después diría que tanto a ERC como PSC les interesó hacer unas elecciones en plena pandemia y que no permitieron votar a la mayor parte de los catalanes, casi el 50%. En esa bolsa de abstención, hubo mucho voto constitucionalista. Desde entonces, el balance que se puede hacer es la inacción del jefe de la oposición: no se presentó a la investidura como dijo y ha sido un colaborador del separatismo, que se ha plasmado en cómo miró el PSOE a otro lado con los avales del ICF o cómo está pendiente de entrar en un pacto para excluir el castellano.

Usted achaca la caída de Cs a la abstención, pero, durante este tiempo, se han quedado sin representación en Madrid.

El constitucionalismo sufrió en Cataluña, pero el PP sufrió todavía más que Cs. Al PP le quedan tres diputados y no tiene grupo parlamentario. Ciertamente, yo creo que la causa principal del actual padecimiento en los procesos electorales es que la política española se ha polarizado mucho, cosa que me preocupa, porque el PP ha cometido el error de girar sus torretas hacia Cs y le hace el juego a Vox, que le conviene la polarización. De la misma forma que Pedro Sánchez excluyó el apoyo de Ciudadanos y acabó aprobando los presupuestos con ERC y Bildu, el PP con esos ataques permanentes a Cs se arriesga a depender de un partido populista de derechas como Vox.

Queda un año para las municipales. ¿Se abren a concurrir con otros partidos?

Ciudadanos es la segunda fuerza constitucionalista en Cataluña, por detrás del PSC. El PP tiene tres veces menos concejales que Cs y Vox apenas tiene. Por lo tanto, nosotros tenemos la pretensión de concurrir en solitario y con nuestra propia marca, que es muy fuerte en Cataluña. La eventualidad de posibles coaliciones en aquellos pocos municipios en los que se considere que el voto constitucionalista podría quedar inútil por no conseguir representación, podríamos estudiarlo poco antes de las elecciones, siempre en beneficio del elector.

¿Con PSC y Vox, también?

No iremos en coalición con el PSC a las elecciones porque tanto ellos como nosotros tenemos dos marcas consolidadas y con dos formas de ver la política catalana muy distinta. Y con Vox no pactaremos por considerar que es un partido de derechas populista, no iremos con ellos a las elecciones.

¿Este “no pactaremos” se traslada a Castilla y León?

Ciudadanos es un partido liberal, en el que nos sentimos alejados de los populismos de derechas y de izquierdas y por tanto hay que excluir cualquier tipo de pacto de estar en un gobierno con una fuerza con estos postulados.

Además de no pactar con el PSC, también han arreciado sus ataques. ¿A qué se debe?

Porque a la ciudadanía hay que decirle la verdad y el PSC tiene un doble discurso: uno para campaña y otro en la realidad. Y en la realidad lo que pacta es poner de presidente en el CAC a un señor con un significado perfil independentista. A ellos les da igual, pactan los sillones en órganos por conservar el poder. Lo que reprochamos a Illa es que siempre es la muleta, convalida el discurso independentista. Su doble discurso es abogar por el cumplimiento de las leyes y las sentencias, pero luego busca una experta como la exconsellera de Educación Irene Rigau de Convergencia, que es una radical defensora de la exclusión del castellano en las aulas, y le pide que haga un informe sobre el estado del catalán. Con la mesa del chantaje que han puesto en marcha, ellos quieren aparecer como dialogantes y dar cuerda al gobierno de Sánchez y al gobierno de Aragonès.

¿Qué les parece Valents, que está fichando a antiguos miembros de Ciudadanos?

No entiendo cómo alguien puede venir a la política y fundar un proyecto sobe el transfuguismo, que es lo que está haciendo este pequeño partido. Una señora (Eva Parera) que perteneció a CiU, que apoyó el referéndum y la inmersión lingüística y viene del nacionalismo más granado, ahora mediante el transfuguismo intenta fundar un proyecto hablando muchas veces con personas que probablemente no querían volver a la vida privada y prefieren mantenerse en la vida política. Lo que viene es a fragmentar el espacio constitucionalista. A mí no me ha llamado esta señora.

Si la mesa de diálogo no es el camino, ¿cuál es?

En Cataluña falta repetir más la realidad de lo que es una democracia y un estado de derecho: la solución es decir a los catalanes la verdad. La solución en Cataluña está en decir que esto no es un juego, que la inestabilidad permanente provoca daños grandísimos a la economía y la convivencia. No se ha procurado ganar la batalla de la democracia, de la cultura y la españolidad y los gobiernos de España están sucesivamente no presentados en ese debate. Eso es lo que ha fallado en Cataluña.

El separatismo rechaza porcentajes de castellano. ¿Está de acuerdo en que se imponga un 25% o cree que debería haber más?

Nuestra realidad no es como la del País Vasco o la de Valencia, donde hay zonas donde solo se habla el castellano. En Cataluña, el catalán está tan extendido y es conocido por más del 90% de la población, que es lógico el sistema de la conjunción lingüística, que significa que ambas lenguas que son normales en la sociedad, sean normales en el sistema educativo. Luego ya hablamos de las proporciones: nuestro modelo es trilingüe, catalán, castellano e inglés al 33%. Pero nosotros apoyamos el cumplimiento porque es lo que han dicho los tribunales.

Creen que van a incumplir la sentencia?

A juzgar por las bravatas, creo que sí que incumplirán. Y lo nuestro no son bravatas, sino advertencias. Si ellos incumplen, les denunciaremos ante la Fiscalía.

¿Reforma laboral, abiertos a apoyar al gobierno para evitar

Nosotros creemos que el acuerdo al que llegaron los agentes sociales para preservar ciertos aspectos de la actual legislación es razonable. Nosotros hubiéramos ido más allá, pero, seguramente, habiéndose dado este paso con aquiescencia de sindicatos y patronal, lo deseable es que salga adelante. Por tanto, si va a haber riesgo de que por los votos de ERC y Bildu empeore, nosotros obraremos en consecuencia. Pero el sentido último del voto, no lo puedo adelantar.