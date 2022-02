El PDeCat dará su apoyo a la reforma laboral del Gobierno y allana la aprobación del decreto

Con el veto de los socios de investidura, con Esquerra a la cabeza, el Gobierno ha tenido que explorar alternativas y, a 48 horas de la votación del decreto Ley de la reforma laboral, todo apunta a que tiene los apoyos necesarios. ¿Por qué? Porque, según ha podido saber este diario, el PDeCat, con 4 diputados en el Congreso, votará previsiblemente a favor y con su respaldo dará prácticamente al Gobierno la mayoría suficiente para aprobar este importante decreto.

De esta manera, pese a que el Gobierno no podrá contar con los apoyos de Esquerra y EH Bildu, sí contará con los apoyos de PSOE (120) y Podemos (34), además de Ciudadanos, que votará favorablemente si no lo hace ERC, y el diputado no adscrito por Sevilla que abandonó la formación naranja con el que el PSOE mantiene conversaciones (10); PDeCat (4); Más País (3); Coalición Canaria (2); PRC (1); y, Teruel Existe (1), mientras se mantiene la incógnita de Navarra Suma. En total, 175 diputados sin contar los dos escaños de Navarra Suma (que bastaría con la abstención), cuando la mayoría absoluta está situada en 175.

Es decir, los apoyos del PDeCat, con cuatro escaños, son determinantes. El PDeCat, formación de Artur Mas, quedó desligada del grupo de JxCat tras el divorcio entre ambos partidos.