El rapero Morad: “No robo porque no me hace falta”

El rapero Morad ha negado su implicación en el intento de robo en un piso de Barcelona por el que se le ha juzgado este miércoles junto a otro acusado que también se ha exculpado, y ha asegurado que no tenía “ninguna necesidad” de hacerlo.

En su declaración en el juicio, Morad ha recordado que en 2018, cuando se produjo el intento de robo, estaba empezando a dedicarse profesionalmente a la música y a trabajar con estudios, y estaba “en plena dedicación intentando” arrancar su carrera musical.

“Hace tanto tiempo que exactamente ese día en el Metro no sé a donde iba, pero seguro que a algo de la música”, ha dicho sobre las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación que la policía usó para identificar a los acusados, comparándolas con las fotos que les había hecho el vecino que denunció el intento de robo.

La Fiscalía pide dos años y medio de prisión para los dos acusados de supuestamente intentar robar en un piso de Barcelona el 12 de abril de 2018 y por un presunto delito de amenazas al vecino que alertó a la policía al ver a dos personas que intentaban forzar la puerta con un destornillador.

Los dos han contestado solo a las preguntas de sus abogados, han dicho que no estaban allí ese día y han negado que estuvieran implicados en el robo, y sus defensas han cuestionado las identificaciones y que en ningún momento se haya encontrado el destornillador que supuestamente usaron al intentar el robo.

Por su parte, el vecino que denunció el caso ha declarado que vio a dos personas en el portal “manipulando” un destornillador y después, al mirar si se habían ido, les vio parados a unos metros de la entrada del edificio y les hizo fotos.

“Cuando me vieron intentaron atacarme, se abalanzaron sobre mi. Como estaba aguantando la puerta, me metí en portal, cerré la puerta, que es de hierro y pesa mucho, y me empezaron a increpar” con gritos como ‘hijo de puta’, ‘te vamos a matar’, y ha contado que a continuación llamó a la policía.

El hombre explicó a los Mossos cómo iban vestidos los dos chicos que había visto y les entregó las fotos que había hecho, y según han contado los agentes que han declarado en el juicio las usaron para identificar a los dos acusados comparando las fotos del testigo con imágenes de las cámaras de seguridad del Metro.

Los policías han contado que en los alrededores del edificio no había cámaras de seguridad y por eso revisaron las del Metro, y allí vieron a dos personas que “coincidían totalmente”, por la ropa y por las caras, con las que salían en las fotos que había hecho el vecino.

El año pasado, Vox Santander pidió la cancelación del concierto de Morad, programado para el 4 de agosto en el festival Magdalena Deluxe, tras ser detenido por agredir a la Policía en Hospitalet de Llobregat.

Así lo solicitó en un comunicado el portavoz de la formación en la capital, Guillermo Pérez-Cosío, indicando que “no se puede permitir la actuación de una persona que ha sido detenida por incurrir en conductas tan censurables como increpar, lanzar botellas de vidrio a los agentes e intentar agredir a un policía”.