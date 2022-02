Aragonès pide a Sánchez la vuelta de Puigdemont y un referéndum

A Pere Aragonès le gusta de vez en cuando ofrecer una conferencia para explicarse: hacer balance de lo caminado y dibujar los contornos del futuro. Sin embargo, casi nunca para anunciar nada importante, más allá de repetir su proyecto de “transformación” para Cataluña y de insistir en la mesa de diálogo con el Gobierno como vía prioritaria para resolver la crisis política catalana. En un discurso expresado este lunes con motivo del aniversario de las elecciones del 14 de febrero que le dieron la presidencia de la Generalitat, ha querido dirigir un mensaje directo a Pedro Sánchez, reclamándole una propuesta para Cataluña, que pase por el regreso de Carles Puigdemont y el resto de “exiliados” y por encontrar una “solución democrática al conflicto”: es decir, un referéndum para que los catalanes puedan decidir su futuro.

“Debemos forzar al Gobierno a moverse y que comience a hablar de propuesta que afronten realmente la raíz del problema”, ha señalado Aragonès en un discurso pronunciado en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo (MNAC), rodeado de unas 400 personas, entre quienes estaba Salvador Illa. Aragonès ha lanzado mensajes dirigidos tanto al Gobierno, como a sus compañeros de viaje: sus socios de JxCat y CUP. A Sánchez le ha avisado que si no afronta el “conflicto catalán”, acabará allanando el camino a un Gobierno de PP y Vox, amenazando con retirar el respaldo de Esquerra al ejecutivo nacional y dinamitarlo todo.

“Si en la próxima legislatura española hay un gobierno de PP y Vox no será por culpa el independentismo. Será por culpa de la poca valentía del actual Gobierno de afrontar las grandes cuestiones que restan pendientes por resolver, entre ellas el conflicto político con Cataluña”, ha afirmado Aragonès, que ha reclamado que el Gobierno afronte una “reforma democrática” que incluya el reconocimiento de la “plurinacionalidad del Estado” y, por tanto, de la “existencia del derecho a decidir”.

El president ha señalado que se puede discutir el “cuándo” y el “cómo”, pero no pueden aceptar que “nunca” habrá una vía democrática para que los catalanes decidan su futuro. Si no llega a buen puerto la negociación, ha señalado que no se van a quedar de “brazos cruzados”. No obstante, no ha querido concretar qué harán, tal y como le reclaman tanto la CUP (un referéndum) como JxCat (materializar la independencia). “Por eso hay que activar todos los mecanismos para desbloquear la negociación. Para reforzar la posición catalana en la propia negociación, para forzar al Estado a moverse y a hacer una propuesta”, ha resumido, sin aclarar cuál es el plan B que plantea.

Lo cierto es que esta conferencia llegaba tras una ronda de contactos de Aragonès con los principales actores independentistas (JxCat, ERC, CUP, ANC y Ómnium), pero tampoco ha sido capaz de hilvanar una propuesta concreta tras las citas, más allá de seguir tirando la pelota hacia delante. Las distancias son siderales entre todos y el president se mantiene firme en la apuesta por el diálogo, sin dar margen a ninguna alternativa para acelerar la independencia. “Hace falta mostrar de nuevo toda nuestra fuerza. Toda nuestra cohesión. Toda nuestra unidad de acción”, ha apelado, en un mensaje muy repetido durante todo el discurso.

Asimismo, también llega justo 24 horas después de las elecciones de Castilla y León y que dan ya libertad a Sánchez para proseguir con su agenda en Cataluña. Habrá que ver qué grado de compromiso tiene el presidente a partir de ahora con la mesa de diálogo, después de que haya ya cedido con los indultos para liberar a los presos independentistas (lo que le ha permitido desinflamar la crisis) y haya aprobado ya las principales iniciativas legislativas que tenía pendientes, como los presupuestos de 2022 o la reforma laboral.