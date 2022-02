ERC ya aprovecha la crisis del PP y avisa a Sánchez: “Que el PSOE no se derechice, nos necesita”

El independentismo descorcha la semana rompiendo su silencio sobre la crisis del PP y aprovecha la batalla abierta para reclamar foco y avisar a Pedro Sánchez: “Que el PSOE no se derechice”, ha advertido la republicana Marta Vilalta antes de recordar que sus 13 votos en el Congreso son necesarios, imprescindibles a su juicio.

“Cualquier mayoría o suma pasa por la implicación directa de ERC”, repiten desde el partido de Junqueras, insistentes en remarcar que no existe aritmética alternativa posible pese a los apoyos cosechados por el Gobierno para aprobar la reciente reforma laboral. Y es que las heridas por la principal ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aprobada al filo del abismo y sin los republicanos, siguen abiertas y aún escuecen por ambas partes.

“Ha quedado claro que cualquier suma para leyes o reformas pasa por Esquerra”, ha reiterado la republicana en un claro aviso a Pedro Sánchez y al PSOE, a quienes exige “no caer en la tentación de derechizarse” para ocupar parte del espacio de centro de los populares y de Ciudadanos. “Tendría que hacer lo contrario, ser valiente y cumplir”, aseguran en ERC autoerigiéndose en socios “indispensables” y reivindicando ahora su capacidad de influencia en el Congreso y en la Moncloa.

Todo después del revolcón de la mencionada reforma laboral, sin leyes de hondo calado a la vista -los Presupuestos, la otra llave para la legislatura, también están aprobados- y con la mesa de diálogo aún pendiente de convocar tras las evasivas de Pedro Sánchez al respecto.

De hecho, los republicanos siguen urgiendo al Ejecutivo a fijar ya una fecha e incluso un orden del día más o menos concreto y rechazan incluir en el foro el debate sobre la reforma del modelo de financiación. “Esto no resuelve el conflicto político”, aseguran mientras insisten en sus dos líneas rojas: amnistía y autodeterminación.

Una negativa como respuesta a las palabras de Podemos: el portavoz de los comunes y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha asegurado este lunes que es una obligación del Govern abrir el debate de la reforma del modelo de financiación en la mesa de diálogo, en la que también considera que se deben “validar acuerdos” entre el Gobierno central y la Generalitat. Es más, considera que el tema de la financiación está vinculado a la mesa de diálogo porque es en clave nacional y servirá para mejorar el autogobierno: “Es evidente que Aragonès se debería implicar y tener un liderazgo claro. No puede ser que pida diálogo pero no participe en debates tan importantes como el de la financiación”, ha reprochado Mena.

Sobre la Bilateral del viernes, que se saldó con varios traspasos pendientes y sin fecha para la mesa de dialogo, ERC no ha dudado en expresar su malestar por la actitud del Gobierno, que ha enervado a Junts: “La valoración no es nada positiva, no podemos avanzar tan lentamente”, avisan desde las filas republicanas.