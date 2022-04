«El problema de la diabetes tipo 2 es que las consecuencias graves se ven a largo plazo»

La Asociación de Diabetes de Cataluña ha puesto en marcha una campaña para advertir de la necesidad de actuar de manera urgente para reducir las muertes por diabetes tipo 2 en Cataluña. Se trata de una enfermedad con una alta prevalencia y cuya mortalidad ha ido en aumento en los últimos años, la cual se puede prevenir y, una vez diagnosticada, puede ser manejada sin mayores complicaciones si se cuenta con la formación y la educación necesaria.

-¿Qué es la diabetes tipo 2? ¿Cuáles son sus síntomas?

-Es una enfermedad en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. Así como la diabetes tipo 1 enseguida se identifica porque tienes cansancio, te adelgazas, tienes ganas de ir al baño a orinar con mucha frecuencia..., la diabetes tipo 2 es una enfermedad más silenciosa. Lo que puede dar pistas de que sufres una diabetes tipo 2 es la obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo y que sufres algo de cansancio. En esta situación, lo ideal es hacerse una analítica y comprobar cómo tienes la hemoglobina. Porque el tema de la diabetes tipo 2 es que no es tan fácil ver sus efectos. De hecho, hay un test que indica el riesgo que tiene una persona de padecer diabetes y que está accesible en portales clínicos y sanitarios, el cual deberían hacer todas aquellas personas que tienen antecedentes familiares, un tamaño de cintura bastante ancho y otros condicionantes más.

-¿Cuáles son sus causas? ¿Existen factores de riesgo para desarrollar esta patología?

-Normalmente, es una enfermedad hereditaria y los factores de riesgo son el sobrepeso y el tipo de vida que lleves, como los malos hábitos nutricionales y el sedentarismo. Así pues, a diferencia de la diabetes tipo 1, que te toca cuando te toca y surge cuando el páncreas deja de producir insulina, con la diabetes tipo 2 se puede mejorar el estado de salud de la población porque se trata de resistencia a la insulina. Así pues, es importante mantener unos hábitos de vida saludables para evitar desarrollar esta enfermedad, que no siempre ha de tener un origen hereditario.

-¿Cuáles son sus consecuencias para la salud?

-La problemática de esta enfermedad reside en que las consecuencias graves se ven a largo plazo, entonces, en un inicio, puede dar la sensación de que no pasa nada, pero con el paso de los años, puede tener consecuencias graves para la salud, como enfermedades cardiovasculares, ceguera pérdida de audición, enfermedades de la piel, demencia, enfermedad renal... Hay que tener en cuenta que según los estudios, un 30% de los fallecidos de COVID son personas con diabetes, que ya tienen unas complicaciones añadidas que hacen que, cuando el virus infecta, la enfermedad progresa más rápido, llegando incluso a la mortalidad.

-¿Cuál es su tratamiento y cómo es la vida de una paciente con diabetes tipo 2?

- La diabetes tipo 2 se puede mejorar, pero una vez tienes la enfermedad es complicado curarla. Hay un periodo que se llama ‘de luna de miel’ en el que el páncreas, aunque sea resistente a la insulina, igualmente responde y puedes continuar con una vida normal, pero cuando tienes diabetes tipo 2 no hay vuelta atrás. Entonces, se trata de hacer un vida controlada y sana. En cualquier caso, hay varios tipo de diabetes tipo 2, unos en los que se necesita hacer insulinización, y de cara al 2022-23 en Cataluña estos pacientes ya tendrán opción al sensor -un parche gracias al cual se puede hacer la lectura a través de una intercapilaridad y ya no es necesario el uso del glucómetro para conocer los niveles en sangre- y otros no. Además, existe un fármaco que ayuda a regular el tema de la insulina.

-¿Cuál es su prevalencia y su mortalidad?

- Hay unos 1.800 fallecimientos anuales a causa de esta enfermedad, pero solo en Cataluña hay unas 600 mil personas que la sufren.

-¿Qué medidas proponen para reducir las muertes por esta causa?

-Junto con la Federación Española de Diabetes, se ha hecho una especie de Pacto Nacional de Diabetes Tipo 2, que son 13 medidas basadas en evidencia científica que sirven para reducir el número de casos y de muertes, y se ha puesto en marcha una campaña, que se llama ‘No des la espalda a la diabetes’, que hace hincapié en esos factores que pueden evitar que la situación se complique, como es el hacer ejercicio, hacer las visitas en atención primaria y, sobre todo, dar información al paciente para que sepa que, aunque pueda parecer una enfermedad que se controla fácilmente y sin grandes consecuencias a corto plazo, puede tener complicaciones graves a largo plazo. Esta camapaña está dirigida a la población en general porque hay muchos pacientes tipo 2 que sabemos que no están diagnosticados y ésta se puede identificar con una simple analítica para saber los niveles de hemoglobina en sangre. En definitiva, es importante señalar que la problemática de la diabetes tipo 2 es la falta de práctica de ejercicio y la mala alimentación. Así pues, es importante que la población sea consciente de la importancia de seguir unos buenos hábitos alimentarios y practicar ejercicio con frecuencia, puesto que es una manera de evitar desarrollar diabetes tipo 2, que, si bien en un primer momento puede ser una enfermedad con escasos efectos evidentes sobre nuestra salud, a la larga puede crearnos graves problemas y complicaciones e incluso llevarnos a la muerte.