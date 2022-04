La paradoja del túnel de Glòries en Barcelona

Uno de los dos sentidos del recién estrenado túnel de Glòries llevaba un tiempo funcionando, pero hoy era el primer día laborable con la infraestructura a plena potencia. Y su estreno no ha podido ser más descorazonador. Un túnel ideado para descongestionar el tráfico de entrada y salida por la Gran Via ha protagonizado importantes colas en hora punta. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Ada Colau se ha limitado a sugerir que, de mañana en adelante, los conductores intenten evitar la franja de 7 a 9.30 para circular por el túnel.

Después de muchos retrasos en las obras y la puesta en marcha, el túnel de Glòries es una realidad completa. Este domingo se abrió a la circulación el túnel en sentido Llobregat, y el 6 de noviembre se abrió el que iba dirección Besòs. En total, se calcula que de forma diaria circulan 78.000 vehículos, 43.000 en sentido Llobregat y 35.000 en sentido Besòs. Los vehículos que circulen por el túnel tienen la opción de subir por la calle Padilla (carril derecho) o bien por la calle Marina (carril central). En línea recta por la Gran Via, desde el carril izquierdo, sólo pueden circular los autobuses y los taxis. Antes de entrar en el túnel, a la altura de la Rambla de Poblenou, hay una salida hacia el lateral de la Gran Vía exclusiva para los autobuses y los taxis. El resto de vehículos que circulen por la C-31 y quieran acceder al lateral de la Gran Vía deben utilizar la salida 207 Bac de Roda/Poblenou.

No obstante, el estreno del túnel de Glòries en sentido Llobregat en laborable ha generado largas colas. Las retenciones afectan de lleno a todos aquellos vehículos que entran en Barcelona por la Gran Via (C-31) desde el Maresme. Y es que no todos han podido hacer caso de la recomendación del Ayuntamiento de Barcelona que se evite circular entre las 7 y las 9.30 h, justamente la hora punta. De hecho, varios usuarios en las redes sociales han explicado que se han formado retenciones incluso antes de las 7 de la mañana. El Ayuntamiento dice que ha habido “densidad vial como cada día en hora punta”.

Avui he estrenat el nou glory-es hole de Barcelona (aka túnel glòries) amb el bus i el preludi amb les cues del costat ha sigut espectacular, i això que no eren ni les 7. pic.twitter.com/A7DoPiCMIi — Aniol (@anirn4) April 4, 2022

En concreto, el gerente de Movilidad e Infraestructuras, Manuel Valdés, pronostica que esta situación se alargue sobre todo en las primeras semanas después del estreno de la infraestructura. Hasta ahora, en la plaza existen espacios con tres o cuatro carriles que permiten que se acumulen más vehículos, mientras que el nuevo túnel tiene dos carriles para el tráfico privado, y uno para el transporte público.

Para evitar las retenciones, el Ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público y recuerda que hay 250 autobuses interurbanos que entran y salen a diario por la Gran Via. En caso de utilizar el vehículo privado, se recomienda salir con antelación, planificar el viaje y posibles rutas alternativas y, si es posible, evitar las horas punta e informarse del estado del tráfico.