La Via Laietana de Barcelona se despide para siempre este domingo de los carriles de subida

La Via Laietana acumula en los cajones del Ayuntamiento varias propuestas de remodelación durante las últimas dos décadas sin que ningún alcalde se atreviese a llevarlas a cabo. No en vano, se trata de una arteria fundamental para comunicar el puerto con el centro de la ciudad. Pues bien, a Ada Colau no le ha temblado la mano y este domingo comienzan unas obras que supondrán la despedida definitiva de los carriles de subida.

Las obras de la Via Laietana empezaron el 1 de marzo y se realizarán en dos fases con la previsión de que se alarguen durante más de dos años. En la primera fase se actuará entre la plaza de Urquinaona y la de Antoni Maura durante 14 meses. A continuación, se afrontará la segunda fase hasta Correos. La reforma tiene un presupuesto de 32,9 millones y cambiará la fisonomía de esta calle.

Colau plantea una Via Laietana con aceras de 4 metros y tráfico privado solo de bajada BARCELONA (Foto de ARCHIVO) 22/07/2021 FOTO: BARCELONA BARCELONA

Una de las novedades más destacadas será que no habrá tráfico privado de subida. La Via Laietana no podrá utilizarse como una vía de paso para ir de mar a montaña y sólo podrán subir vecinos, vehículos de servicios y para acceder a los aparcamientos. Como itinerario alternativo, se propone subir por el paseo de Picasso y de Lluís Companys. De bajada, el tráfico privado tendrá un único carril con velocidad limitada a 30 km/h. Con la reforma se ampliará el espacio para las bicis en la Via Laietana. De los dos carriles de subida que habrá, uno será exclusivo para bicicletas. De bajada, tendrán que compartir carril con los buses y los taxis. Aunque la opción de un carril segregado en sentido mar se puso sobre la mesa, finalmente quedó descartado. Los comerciantes alertaron de que las aceras quedarían más estrechas.

La nueva Via Laietana tendrá aceras de cuatro metros de ancho a ambos lados. Ahora, las aceras miden entre 2,6 y tres metros y medio. De este modo, el Ayuntamiento quiere favorecer el paseo vertical por la Via Laietana y hacerla más amable para los peatones.

Así las cosas, las obras de remodelación de esta avenida cortarán la circulación de subida a partir de este domingo 10 de abril. Quedará abierto sólo un carril para llegar a la plaza Antoni Maura y acceder a los parkings de la Catedral y del Mercado de Santa Caterina, pero no será posible llegar hasta Urquinaona. La circulación seguirá abierta de bajada con un carril para el tráfico privado y uno para el transporte público.

El Ayuntamiento de Barcelona ha diseñado un itinerario alternativo en la subida por Via Laietana. La ruta pasa por la avenida del Marqués de la Argentera, el paseo de Picasso, el de Lluís Companys y la ronda de Sant Pere. Este itinerario también lo realizarán las líneas de bus 47, V15 y V17, que circulan de subida por la vía Laietana. El Bus del Barri 120 mantendrá inicialmente el recorrido habitual. Las bicicletas también tendrán que adaptarse a los cambios.

El corte de la vía Laietana afectará también a la calle de Les Jonqueres, que tendrá abierto sólo un carril de circulación. Sin embargo, al no poder subirse por la vía Laietana, tendrá mucho menos tráfico. De hecho, por las obras, la calle de Ortigosa cambiará de sentido para facilitar el acceso al parking que hay, y los vehículos tendrán que salir por Jonqueres. Bajando por la vía Laietana se podrá girar a la izquierda a la altura de Jonqueres para acceder al Palau de la Música.