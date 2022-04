Colau: “Los legionarios de Sant Andreu tienen que irse, son nostálgicos del franquismo”

Es otra de las grandes polémicas que han rodeado la gestión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en los últimos meses. Y aún no se ha solucionado de la manera que desea el gobierno municipal. Ha defendido en el pleno municipal de este viernes el desalojo de la Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona de los cuarteles del distrito de Sant Andreu por ser “nostálgicos del franquismo”.

Lo ha dicho en respuesta al grupo municipal del PP, que preguntaba a Colau si tiene previsto proporcionarles un nuevo local para su ubicación, después de que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) les haya interpuesto una demanda por no abandonar el emplazamiento, que es de su propiedad y les cedió en 2013 de forma temporal y gratuita.

“Entidades nostálgicas del franquismo no deber tener ningún tipo de trato de favor por parte de las instituciones democráticas”, ha dicho Colau, quien también ha recordado que el Ayuntamiento lleva años exigiendo su desahucio, y ha atribuido la tardanza a que sean unos locales y terrenos que no dependen directamente del consistorio.

Han pasado casi dos meses desde que concluyese la fecha límite para que los Antiguos Caballeros Legionarios abandonasen los viejos cuarteles de Sant Andreu y nada ha cambiado. Ante esta situación, el Ayuntamiento amenazó con recurrir a la justicia para hacer efectivo el desalojo. Los terrenos, que pertenecen al Consorcio de la Zona Franca (CZF), debían destinarse a vivienda. Mientras se cerraba el acuerdo, en 2013, el CZF firmó un convenio con las hermandades de los Sargentos Provisionales, Caballeros Mutilados y Antiguos Caballeros Legionarios para cederles el uso de una parcela de 5.000 metros cuadrados y de un local de los antiguos cuarteles que de hecho ya ocupaban.

Colau también ha asegurado que el CZFB cedió este espacio a los Legionarios bajo el mandato del PP “de forma arbitraria, sin criterio, sin ningún procedimiento público”, y ha recordado que está previsto que los locales y terrenos se destinen a vivienda y equipamientos.

“Me está hablando de entidades de legionarios que son nostálgicos y reivindicativos del franquismo, que es un régimen dictatorial y criminal, y por tanto evidentemente este Ayuntamiento con este Gobierno municipal lleva años exigiendo el desahucio”, ha reiterado.

El Consorcio de la Zona Franca envió un burofax a la entidad el 21 de enero y los legionarios tenían 15 días hábiles para irse. Además, les ofrecía una indemnización de 12.600 euros para compensar unas obras que realizaron en el local y que, sin embargo, rechazaron. Ahora ya solo queda el proceso judicial jaleado por la Asociación de Vecinos de Sant Andreu de Palomar, que ya se mostraba escéptica respecto a la marcha de los los legionarios.

En declaraciones a LA RAZÓN, los legionarios aseguraron que rechazan marcharse del actual local porque no están de acuerdo con las condiciones que se les ofrecen. Se les ha propuesto dinero, pero deniegan esa oferta porque quieren un local “con las mismas características”. “Queremos que nos alojen en otro sitio, como los vecinos que también están ahí”, apuntaron en referencia a otro grupo de militares retirados que vivían en el mismo edificio y a los que sí se les ha ofrecido una vivienda en otros puntos de Barcelona. Por ello, subrayan que no se marcharan hasta que no lo diga un juez.

El local donde se encuentra la entidad de antiguos legionarios, en el paseo de Torras i Bages, se ubica en las antiguas casernas del Ministerio de Defensa. En 2004, el Consorcio de la Zona Franca adquirió estos terrenos, de 81.000 metros cuadrados, por unos 83 millones de euros, para diferentes usos. Mientras no se comercializaban, el Consorcio ofreció de forma “gratuita y temporal” varias parcelas. El mayor espacio, de unos 5.000 metros cuadrados, fue cedido en 2013 a la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona.

Los terrenos y el edificio que ocupa el actual cuartel servirán en el futuro para que Adif promueva la construcción de vivienda y el Consorcio de la Zona Franca promueva los equipamientos que se concreten, según el Ayuntamiento. De hecho, este acuerdo ya estaba recogido en la MPGM de 2006, que se suma a los más de 50 millones invertidos por el Ayuntamiento en los antiguos Cuarteles de Sant Andreu entre el mandato pasado y el actual.

La cesión de uso de este terreno a los legionarios provocó malestar entre los vecinos de Sant Andreu desde sus inicios. La Asamblea Antifascista de Sant Andreu de Palomar elaboró un manifiesto que firmaron más de 80 entidades, en el que pedía que no pudiera dedicarse ningún espacio municipal a la exaltación del militarismo y del fascismo.