Lo que Clarín dijo a Pardo Bazán tiene un precio

El próximo 22 de junio, la casa de subasta Soler y Llach de Barcelona pone en manos del mejor postor unos documentos que nos recuperan una pequeña, pero significativa parte del muy disperso legado de Emilia Pardo Bazán. En esta ocasión ven la luz, con un precio de salida de 250 euros, tres cartas. Una de ellas está escrita por el abogado, filósofo y periodista Juan Manuel Ortí y Lara, pero probablemente las más interesantes son las otras dos por ser dos notas muy extensas redactadas por Leopoldo Alas, más conocido como Clarín. Fueron redactadas en 1887 y 1889.

Un poco de contexto. La amistad entre los dos escritores se había iniciado en 1881, momento en el que Clarín era un firme defensor de la narrativa naturalista. Llegó a prologar una obra de Pardo Bazán, «La cuestión palpitante», en 1883, además de dedicarle algunas reseñas a algunas obras de la escritora coruñesa. Sin embargo, la relación se fue rompiendo poco a poco. Los documentos que ahora aparecen en Soler y Llach forman parte de la recta final de aquella amistad.

Vayamos por el primero de ellos. Se trata de una carta escrita después de que Clarín hubiera concluido la lectura de «Revolución y Novela Rusa», una obra de Emilia Pardo Bazán y que vio la luz en 1887. Redactada desde Oviedo un 8 de septiembre, Leopoldo Alas le escribe: «Mi querida amiga: En este momento acabo de leerme de un tirón, el tomo III de su “Revolución y Novela en Rusia”. No le he escrito a Vd. antes quería poder darle la enhorabuena con completo conocimiento de causa». El escritor no puede ser más generoso en sus elogios hasta el punto de proclamar en esta misiva que «hoy ya le doy a Vd. todo el valor que acaso siempre había tenido, pero que yo no había visto».

La siguiente y larguísima carta es más especial. Está fechada el 9 de septiembre de 1889, de nuevo desde Oviedo. El autor de «La Regenta» admite que le gustaría extenderse, al mismo nivel de la nota que le había remitido la gallega, pero no puede ser «porque los nervios me tienen estos días medio loco». En la carta no se percibe la ruptura que no tardará en darse porque el escritor pide una colaboración a su homóloga.

Estos manuscritos son una pieza más en el misterio de Emilia Pardo Bazán y sus papeles, probablemente los que se perdieron una vez que su hogar y estudio de trabajo, el Pazo de Meirás, acabó en manos de Franco y su familia. Se ha explicado en numerosas ocasiones que una vez que el dictador y su esposa tomaron posesión de la que había sido la casa de la escritora. Carmen Polo, esposa de Franco, había dado orden de lanzar al fuego algunos documentos, entre ellos las muy buscadas cartas de amor de Benito Pérez Galdós a su querida y enamorada Emilia Pardo Bazán. Hasta la fecha se desconoce el paradero de estos documentos. ¿Podría ser que no hubieran acabado en el fuego y que se hubieran perdido?

La aparición de estos documentos originales de la escritora gallega viene a demostrar que no todo está perdido en lo referente a la reconstrucción de su archivo literario. La subasta de Soler y Llach será una buena oportunidad para que las instituciones públicas de nuestro país puedan adquirir documentos propios de un museo y que arrojan algo de luz sobre el mundo literario en la España del siglo XIX.

Pero Pardo Bazán y Clarín no son los únicos protagonistas de esta subasta en Barcelona. Uno de los lotes más destacados es un pergamino que lleva la firma de los Reyes Católicos. Original de 1484, es la confirmación de los privilegios otorgados por Enrique IV, que habían sido dados sobre papel y este nuevo privilegio rodado se da sobre pergamino, con sello de plomo colgante –perdido– con cordón de seda de colores. Otra vez, como en el caso de los dos escritores protagonistas de este reportaje, una pieza de museo.