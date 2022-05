El COE forzará una candidatura conjunta para los JJOO de 2030

El Comité Olímpico Español (COE) ha roto una ultima lanza en favor del acuerdo y ha abogado este miércoles por seguir adelante con la candidatura conjunta entre Cataluña y Aragón para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. No quiere el organismo presidido por Alejandro Blanco recular ante el COI tras dar su palabra y comprometerse hace meses con el proyecto. Por eso, forzará sí o sí la iniciativa y llama a las partes implicadas, a la Generalitat y especialmente al Gobierno de Aragón de Javier Lambán, a retomar las negociaciones para llegar a buen puerto lo antes posible.

De no lograrlo, el COE propondrá su apuesta e incluso abre la puerta a la posibilidad de hablar directamente con los ayuntamientos afectados para llegar a un pacto.

“No debemos ni podemos perder la posición que tenemos ante el COI. Hemos enviado una carta diciendo que queremos organizar unos Juegos. No podemos renunciar a eso. El futuro, que es lo que interesa ahora, es retomar las conversaciones con los que quieran participar. Hay interés en Barcelona y Zaragoza y en la gente del Pirineo. Yo no voy a dejar de luchar por tener una candidatura”, ha asegurado.

Y ha abundado: “Si no presentamos la candidatura romperemos la dialogo con el COI, que nos costaría mucho recuperar. Es difícil, pero no es imposible. Estoy seguro que en el momento decisivo la gente pensará qué es lo más importante, no por los gobiernos, que también, sino por el Pirineo y por la regeneración de un territorio. Hay que saber que el retorno de la inversión es muy positivo por la ayuda del COI para las candidaturas”.

En una comparecencia convocada en plena crisis por la negativa de Lambán a seguir con lo acordado, Alejandro Blanco ha dedicado gran parte de su discurso en auditar, palmo a palmo, todas las reuniones y negociaciones que ha mantenido la comisión técnica a cuatro creada para la ocasión -Cataluña, Aragón, COE y Gobierno- a lo largo de estos meses.

El objetivo no era otro que desglosar el proceso y acabar con la idea de que el Gobierno de Lambán no conocía lo acordado, motivo por el que critica una supuesta desigualdad enfrente a la Generalitat. En la última de las seis reuniones de la Comisión Técnica se aprobó que Aragón tuviera 54 pruebas y 2138 deportistas y Cataluña 42 pruebas y 2608 deportistas. Todos los deportes salvo los de saltos y snowboard, que saldrían fuera de España al ser una de las máximas del COI la “sostenibilidad medioambiental y económica”.