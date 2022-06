La noche solidaria contar el cáncer recauda 178.000 euros

La Associació contra el càncer en Barcelona celebró el jueves por la noche su 8ª Nit Solidària, una gala donde recaudó fondos para la investigación y para mejorar la vida de las personas con cáncer y sus familiares. Fue una noche llena de sorpresas y espíritu solidario con la que se consiguió recaudar Bizum a Bizum 178.680 euros que superan los 150.000 de su edición anterior pre-pandemia que tuvo lugar en 2019. Ante los 69 años de la existencia de la Asociación contra el cáncer se han aumentado los servicios de asesoramiento y atención a los pacientes y sus familias y buena prueba de ellos fue el testimonio in situ de Natalia que explicó a los presentes su historia con el cáncer.

A Natalia le diagnosticaron cáncer de mama con 26 años que remitió. Con la llegada de la pandemia ella dice " El Covid me salvó la vida” porque gracias a que lo padeció y las pruebas que le hicieron le detectaron “la metástasis que ahora tengo y por la que gracias a la Asociación que me ayudaron he conseguido la incapacidad. Quiere decir que esta enfermedad no me permite trabajar pero yo me enfrento a ella con toda la fuerza y cada día me maquillo y sigo adelante”. Natalia ha aceptado que “no tengo que ser fuerte ni mi familia, con mi psico-oncóloga, he trabajado para encontrar un espacio donde contar lo que no me atrevo a contar a los míos y me ha ayudado mucho. Animo a todo el mundo a que se acerque a la Asociación a que les ayuden porque no te dejan sola”.

En declaraciones a CatalunyaPress el Dr. Molist presidente de la Asociación contra el Cáncer de Barcelona afirmó que “con la investigación se hace progresar la supervivencia contra el cáncer. Se ha demostrado que la gente es muy consciente que tiene que dar soporte a estas acciones. Ahora hemos hecho este evento. Estoy muy orgulloso de cómo la gente ha reaccionado y la gente está muy implicada contra el cáncer. Todos tenemos a alguien cerca y sabemos que cada vez tenemos más tratamientos y esta donación colectiva nos ayudará a que más gente investigue y que después repercuta en los enfermos. Al final se trata de estar al lado de las personas que nos necesitan”.

Por su parte Josep Maria Argimon, conseller de Sanidad catalán preguntado por CatalunyaPress afirmó “es muy importante sensibilizar a la gente y que la gente recuerde que todavía nos queda mucho por conseguir en el mundo del cáncer. Se ha conseguido mucho durante estos años”.

Más de 500 personas se congregaron en el pabellón Italia de la Fira de Barcelona para poner su granito de arena para apoyar la investigación y la atención a las personas con cáncer.

Desde 2015 se han destinado gracias a la solidaridad colectiva 36,1 millones de euros a proyectos en centro de toda Catalunya. Porque la Asociación trabaja para que “todo el mundo tenga las mismas oportunidades de prevenir el cáncer, convivir con él y acceder a los avances de la investigación en este campo” según afirma la propia asociación.

Así dan soporte y acompañan a los enfermos de cáncer y sus familias de forma gratuita, informan y conciencia a la sociedad sobre el cáncer y sus factores de riesgo y crean entornos saludables de vida además de fomentar la investigación mediante la financiación de proyectos de calidad.

Gracias a todo este trabajo han recibido apoyo o acompañamiento 9.920 personas de 86 profesionales de diferentes ámbitos de actuación. Y con el impulso de 48.017 socios y 2.400 voluntarios que donan su tiempo a la asociación además de sus trabajadores, empresas colaboradoras y donaciones.