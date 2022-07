Un diputado de Junts, en el ojo del huracán por intimidar a una periodista crítica con Borràs

Davant les informacions que s'han publicat a https://t.co/hHQZpWNNEy i a https://t.co/Lk5Fs888MA vull aclarir que son certes.

Tal com s'explica, la persona afectada no ho volia denunciar i ho vaig respectar.

Per això vaig suavitzar l'incident a RAC1.

(1/3) https://t.co/FOF3GadRJh