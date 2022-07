Borràs abre una cruda guerra con ERC y la CUP en su despedida: “Han venido vestidos de jueces hipócritas”

Laura Borràs se marcha matando. Si este miércoles ya retó a ERC y la CUP a “ensuciarse las manos” para apearla del cargo, la ya ex presidenta del cámara ha comparecido en el Parlament tras conocerse su suspensión y ha propinado duras críticas a republicanos y antisistema, para los que no ha escatimado reproches.

La posconvergente ha arrancado su discurso señalando directamente a los “cinco diputados” de la Mesa -dos de ERC, dos del PSC y uno de la CUP- que este mediodía han aplicado automáticamente el artículo 25.4 del reglamento para dejarla sin funciones. “Tienen nombres y apellidos”, ha avisado como antesala de un dardo directo hacia ellos: “Han venido al Parlament vestidos de jueces hipócritas”. “Han aplicado el reglamento del enemigo”, ha zanjado refiriéndose a la normativa interna de la cámara y omitiendo que el artículo en cuestión fue propuesto por la CUP en 2017 y apoyado por Junts pel Sí, la entonces coalición entre republicanos y posconvergentes.

“Mi suspensión solo beneficia a quienes han apostado por la guerra sucia, pero también hace cómplices a quienes la han ejecutado de manera totalmente gratuita e innecesaria”, ha denunciado Borràs, en casi media hora de comparecencia en la sala de audiencias de la Cámara. La presidenta de Junts se ha mantenido en sus trece y ha dicho ser víctima de un “atropello democrático” por parte de quienes no pueden “disimular su deseo” de hacerla “desaparecer” como adversaria política.

Borràs ha acusado a ERC y CUP de no tener “otra expectativa que la autonomía ni otra motivación política que sus respectivos partidos” y les ha advertido de que, pese a estar suspendida, no dimitirá del cargo para facilitar su relevo en la presidencia del Parlament: “No renuncio, no me doblego, no me han vencido”.

Tras esta ristra de duros reproches que abren una cruda guerra con ERC y la CUP, la ya expresidenta del Parlament ha buscado foco y se ha dirigido junto a los diputados de su grupo hasta la calle para agradecer el apoyo de las cerca de 200 personas concentradas frente a la Cámara catalana.

Lo ha hecho después de fotografiarse con diputados de su partido y salir acompañada del Parlament junto a su hija, el diputado de Junts Francesc de Dalmases y la secretaria de la Mesa Aurora Madaula, la única que ha votado en contra de suspenderla-

Los concentrados han cantado lemas como ‘Laura Borràs nuestra presidenta’, ‘No estás sola’, y ‘ERC y CUP ni olvido ni perdón’, y también han hecho un llamamiento.