Unas fiestas de la Mercè de Barcelona con más policía para evitar el desfase de afluencias masivas y botellones de 2021

Las afluencias masivas y los macrobotellones marcaron la edición de la Mercè en 2021, una especie de “falsa vuelta a la normalidad” tras más de un año de restricciones pandémicas, y que dio lugar a escenas muy poco edificantes en las playas de Barcelona. En la presentación de los actos, el responsable municipal de Cultura, Jordi Martí, se mostró confiado en los dispositivos de seguridad para lo primero y calificó la reserva previa --en el contexto de covid-19-- de incompatible con salir a celebrar: “Esto seguramente es lo que ayudó a que se produjesen concentraciones de persones donde no había fiesta”. Se incrementará la seguridad con más agentes de la Guardia Urbana, per el aumento de efectivos aún no se ha cuantificado.

Ya en marzo, el Ayuntamiento de Barcelona se mostró dispuesto a acabar con los botellones y lo va a hacer a base de multas. Pese a ello, la mayoría de las multas que se imponen no son superiores a 100 euros y las sanciones de 600 euros están reservadas para casos muy excepcionales.

Y en lo que refiere a la huelga que los servicios de limpieza de la ciudad han convocado coincidiendo con las fiestas de La Mercè, Martí dijo :“Nos hemos sentado y seguimos sentados con todo el mundo. Espero que podamos tener una Mercè con todo normalizado”. Añadió que las fiestas de La Mercè de Barcelona volverán a la “normalidad absoluta”, después de dos ediciones marcadas por las restricciones por la covid-19, con centenares de actos sin mascarilla, con grandes aforos y grandes escenarios.