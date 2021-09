Protestas y pitadas contra Colau en las fiestas de Barcelona

Pitada contra Ada Colau en el arranque de las fiestas de la capital catalana. Varios grupos de personas se han concentrado esta tarde en los aledaños de la plaza de Sant Jaume -sede del Consistorio- para protestar contra la alcaldesa de Barcelona y la decisión de cerrar perimetralmente la plaza para seguir el pregón de la Mercè de la activista Custodia Moreno. Un blindaje criticado por la oposición y por la calle.

Los manifestantes han llegado a las inmediaciones de la plaza y, al no poder pasar del perímetro establecido por la Guardia Urbana, se han concentrado en los aledaños, concretamente en las calles Ferran y Ciutat y la plaza Sant Miquel. Allí se han escuchado silbidos y consignas como “Fuera Colau”.

La gent cridem "Fora Colau" pic.twitter.com/CrGLoyoeNn — Chema Clavero (@jm_clavero) September 23, 2021

Y es que por primera vez en la inauguración de la fiesta mayor de Barcelona, es decir, de la Mercè, la plaza Sant Jaume ha quedado blindada. En previsión de protestas y pitidos, como las sufridas por la alcaldesa Ada Colau en la apertura de las fiestas de Gràcia y Sants, el consistorio finalmente solo permitió que accedieran con entrada a la plaza a 600 personas para poder asistir al pregón que en esta ocasión realizó la activista y líder vecinal Custodia Moreno .

Horas antes del pregón, Colau fue negando en algunas intervenciones públicas que se tratara de un cierre interesado de Sant Jaume. “Se ha creado una confusión interesada. Yo no he decidido perimetrar la plaza sino que he seguido las indicaciones que nos ha dado el Procicat”, dijo la alcaldesa en declaraciones a TV3. Ada Colau apuntó que la polémica es consecuencia de algo “totalmente falso”.

El pasado miércoles el teniente de alcalde de Cultura de Barcelona y concejal de Presidencia, Jordi Martí, aseguró, bajo el apoyo del concejal de Seguridad, Albert Batlle, y el intendente mayor de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, ya anunciaron que el acceso a la plaza Sant Jaume debía ser delimitado, siendo las directrices del Procicat. Eso es lo que hizo que durante la tarde la Guardia Urbana cortara los accesos al Ayuntamiento, un blindaje que fue especialmente visible en los tramos de la calle Ferran.

Ada Colau afronta esta tarde el pregón de la activista Custodia Moreno y los actos de inicio de las fiestas de la Mercè con el recuerdo del revolcón público de las fiestas del barrio de Gràcia en agosto, cuando parte del público la abucheó e incluso soltó alguna lágrima mientras el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, pedía comprensión a los asistentes.