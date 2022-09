Resuelto el misterio del autor favorito de Rosalía

Hace unas semanas, en un descanso de su exitosa gira por todo el mundo, Rosalía publicó una imagen en la que se la veía junto a un libro. La cantante no reproducía la portada, pero sí daba algunas pistas. Era un volumen de color amarillo que remitía a la mítica colección Panorama de Narrativas de la editorial Anagrama. Pronto empezaron las especulaciones sobre quién era el autor de ese libro y circularon autores como Patricia Highsmith, de quien se acaban de presentar sus diarios, o Karl Ove Knausgård. En la misma Anagrama había mucho interés por desvelar un misterio que por fin se ha resuelto.

La imagen que el escritor ha compartido en sus redes sociales FOTO: Instagram

Todo esto lo sabemos porque a través de su cuenta de Instagram, el escritor Ocean Vuong ha explicado que ha recibido de un ejemplar de “Motomami”, el último trabajo de Rosalía, con una dedicatoria en la que se puede leer: “Para mi escritor favorito, el que siempre me emociona and inspires me to write more. Abrazos para ti, Rosalía”.

Vuong logró el aplauso de la crítica y el público con su novela “En la Tierra somos fugazmente grandiosos”, libro que Rosalía ha declarado en entrevistas que es una de sus lecturas favoritas. La obra cuenta la historia de un hijo le escribe una larga carta a su madre, que no sabe leer. La carta es en realidad un examen de conciencia, un repaso a los elementos clave que han ido conformando su identidad: como hijo de una familia de vietnamitas que huyeron de su país rumbo a Estados Unidos y como joven que descubre y asume su homosexualidad. El entorno familiar del chico se compone de la abuela –ahora anciana y moribunda–, que tuvo que marcharse de Vietnam con sus hijas después de pasar por experiencias muy duras para sobrevivir acabada la guerra: se había casado con un militar estadounidense y años después del triunfo del Vietcong la familia fue evacuada a Filipinas, donde pasó un tiempo en un campo de refugiados, y desde allí emigró a América. Hay también un padre maltratador y ausente, que fue arrestado por agredir a su esposa. Y está la madre maltratada, que trabaja en un salón de manicura y mantiene una compleja relación con su hijo. Y, por último, el joven protagonista de esta historia, que creció en Hartford, Connecticut, sufrió acoso escolar por su doble marginalidad –como inmigrante y como homosexual– y descubrió siendo un adolescente el amor y la sexualidad con Trevor...