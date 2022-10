Sectores de Junts piden la dimisión del diputado Dalmases por el incidente en TV3

El «caso Dalmases» ha vuelto a estallar en el seno de Junts y ha dejado en evidencia la fractura de un partido con dos almas desde el ascenso de Laura Borràs. La polémica se remonta a julio de este año, cuando el vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Francesc de Dalmases, abroncó a una periodista de TV3 por una entrevista crítica a la propia Borràs. Entonces, la formación inició una investigación interna que ha concluido que Dalmases intimidó a la profesional de la televisión pública.

La polémica resurgió ayer cuando se conoció el contenido del expediente filtrado a la prensa: el protagonista, Francesc de Dalmases, tildó de «irregular» el informe y clamó en público contra su propio partido, al que ha pedido por carta una rectificación urgente. Y la abogada Magda Oranich, encargada de llevar a cabo la investigación, replicó con fuerza y aseguró que recibió «presiones inaceptables» por parte de la presidenta de Junts, Laura Borràs. Aquí hay que tener en cuenta que el diputado es una persona de su círculo más cercano y su principal apoyo en la formación posconvergente.

«No quiero decir que sí… Pero sí», admitió la abogada al ser preguntada directamente por la ex presidenta del Parlament. «He hecho cientos de informes y nunca he tenido quejas. Siempre he intentado ser objetiva y lo que me suelen decir es que soy demasiado blanda», prosiguió. «Si alguien cree que al encargar el informe este tiene que ser como quiere, vamos mal».

Además de desvelar presiones de Borràs, Oanich también cargó contra la actitud de Dalmases: «He quedado aturdida por la nota, la debe haber hecho alguien que está fuera del mundo. Negar hechos que son evidentes y restar importancia del mal comportamiento tenido por un representante público en un medio de comunicación... Todo esto es patético». De hecho, varios sectores de Junts ya piden la dimisión del vicepresidente y diputado en el Parlament.

Así lo explicaron fuentes consultadas por Europa Press, que admitieron que hay «mucho malestar» en el grupo parlamentario y en diferentes cuadros territoriales del partido, que reclaman que se celebre lo antes posible una ejecutiva para abordar cómo proceder al respecto.

Todo después de que el pasado 9 de julio, el dirigente acompañase a la presidenta posconvergente a los estudios TV3 donde tenía que ser entrevistada en directo. Borràs no se sintió cómoda en la entrevista y así lo dejó claro ante las cámaras. Al finalizar el programa y ya fuera del plató, Dalmases agarró por la muñeca a una de las periodistas del programa y le gritó. El diputado la llevó a uno de los camerinos reservados a los invitados junto con otros miembros del equipo y la propia Borràs. Dalmases le gritó «mala profesional» y tildó el espacio nocturno de TV3 de «programa de mierda», una controversia que sentó especialmente mal en las filas posconvergentes. .

De hecho, Junts afronta esta crisis interna después de romper con Esquerra y haber decidido salir de la Generalitat para pasar a estar en la oposición. Los republicanos, por su parte, tildan de «actuación intolerable» la actitud de Dalmases y ayer ya reclamaron al presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament, Jaume Alonso-Cuevillas, que acelere la elaboración del informe en esta comisión para decidir qué hacer desde la Cámara.

Francesc de Dalmases, Josep Rius, Laura Borràs y Jordi Turull, en primer término, en el Consejo Nacional de Junts este fin de semana