El conseller Elena: “Los Mossos tienen que tener una orientación política”

El conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, defendió ayer que los Mossos d’Esquadra tengan «orientación política», y negó que haya inestabilidad en el cuerpo policial tras el cese del comisario jefe Josep Maria Estela, defendiendo que lo que le da estabilidad es el crecimiento.

Lo dijo durante su comparecencia -a petición propia- en la Comisión de Interior del Parlament para informar sobre el cese de Estela, que fue sustituido este mes de octubre por el número dos de la Jefatura de la policía catalana, el comisario Eduard Sallent.

«Es evidente que los cuerpos policiales tienen que tener una orientación política. Quien defienda lo contrario defiende que los cuerpos policiales actúen por libre y no respondan ante nadie», explicó.

Reafirmó que su relación con el comisario Estela es buena a nivel profesional y personal, y agradeció su trabajo durante estos meses, donde han trabajado juntos con los objetivos de modernización, rejuvenecimiento, feminización y proximidad de los agentes con la ciudadanía.

Sin embargo, aseguró que esta decisión era necesaria: «Hacía falta un relieve para poder continuar avanzando. Las diferencias constatadas me han llevado a tomar esta decisión como responsabilidad que tengo como conseller, para poder garantizar sacar adelante las prioridades políticas que he definido», añadió.

Elena aseguró que, como conseller de Interior, vino a transformar las políticas públicas de seguridad y a mejorar la policía y el resto de cuerpos de seguridad y emergencias del país.

Manifestó que la dirección de los Mossos d’Esquadra no puede recaer en una sola persona, sino en un grupo de personas que se complementen entre ellas, con una «dirección coral» para que tomen las decisiones de común acuerdo.

«Las organizaciones piramidales son del pasado. Hemos iniciado un cambio de cultura organizativa, más adaptada a nuestros tiempos», sostuvo, y reclamó confianza en la Jefatura y no poner en duda su honorabilidad y profesionalidad.

Otro de los motivos de cese de Estela ha sido el «ritmo de feminización del cuerpo de los Mossos», ya que, según dijo, compartían la necesidad de feminización del cuerpo, pero discrepaban sobre el ritmo.

Para acabar, aseguró que no habrá injerencias políticas en la operativa policial, y no permitirá que haya injerencias policiales en las decisiones que corresponden a la dimensión política: «Si me entero de que hay injerencias políticas, no lo voy a permitir».

Desde el PSC-Units, el diputado Ramon Espadaler lamentó que actualmente el cuerpo de los Mossos d’Esquadra esté «menos cohesionado gracias a su pésima actuación», aseguró textualmente que no cuelan las razones del cese de Estela, mientras que la diputada Mercè Esteve (Junts) manifestó que desde que Elena es conseller todo son sorpresas y cambios, y sostuvo que la feminización en el cuerpo no solamente se consigue con una comisaria jefa, en sus palabras.

«No nos convence su intervención», manifestó el diputado de Vox Sergio Macián, y aseguró que las decisiones de Elena están creando inestabilidad en los Mossos y le pidió literalmente que se deje de experimentos, de direcciones corales y de feminización, que lo que quieren son expertos. Mientras, Xavier Pellicer (CUP) alegó a alegado que no cuelan las razones que ha dado sobre el cese y pidió transparencia absoluta desde la Conselleria. El diputado de los comuns David Cid dijo «esto parece el Día de la Marmota».