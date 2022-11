Jordi Wild, el “youtuber” contra los gurús de la autoayuda

Jordi Wild es uno de esos nombres tan familiares para los usuarios de las redes sociales. Su canal «El Rincón de Giorgio» y su podcast, «The Wild Project», sigue acumulando cada semana más y más seguidores, contando con invitados de lujo como Gerard Piqué o Arturo Pérez-Reverte. Ahora Jordi Wild publica un trabajo que viene a ser una respuesta a aquellos títulos de autoayuda que tanto abundan en las librerías. «Así es la puta vida», publicado por Plan B, llegó a las librerías el pasado miércoles y dos días más tarde ya se ha colado en las lista de los más vendidos.

¿Por qué ha querido escribir este libro?

Hacía mucho que no sacaba nada escrito. Tenía el gusanillo de escribir. No me interesaba que fuera una novela sino que quería que se tratar de algo de no ficción, algo que tratara de la sociedad actual, aunque desde mi punto de vista pragmático, porque yo soy alguien muy pragmático. Quise escribir un libro sobre cómo veo la vida, con sus cosas buena o malas.

Desde luego no estamos ante un libro de autoyuda sino todo lo contrario. ¿Cree que lo podemos también definir como un antilibro?

No estoy en contra de la palabra autoayuda. El primer paso para que alguien salga de un problema, de las drogas, de lo que sea es que él quiera. Pero no me gusta el negocio de la autoayuda, algo que en los últimos años se ha llenado de la seudociencia, de consejos mágicos para ser feliz, de cómo superar la depresión en cuatro pasos... Estamos tocando temas de salud mental que son muy peligrosos para según qué gente. Por eso me parece que gran parte del negocio ayuda, y seguro que hay excepciones, es aprovechar esos agujeros para llenarlos con materiales que valen dinero. No me gusta nada eso.

Fuera de los libros, hay muchos casos de productos de autoayuda que se encuentran con facilidad en redes sociales y que son gratuitos.

Puede empezar gratis en un video de Youtube, pero acabará en un punto en el que acabarás sacando la cartera. Hay poca gente altruista y seguro que la hay, pero estamos hablando de un negocio. Habrá gente que sacará un libro basado en la ciencia, con buenos consejos, seguro. Pero no hay trucos mágicos, cada uno es diferente. Es un negocio que me horroriza y no me gusta nada.

Usted tiene numerosos seguidores. ¿Cuál es el truco para poder conectar de esa manera?

Fíjese que yo tengo muchos seguidores, pero nunca les intento solucionar nada. Ese es mi propósito.

¿No quiere informar?

Vengo a entretenerlos. No tengo carrera de periodismo. Me dedico a entretener y quiero que se lo pasen bien. Con el podcast tengo la suerte que traigo gente muy buena, personas muy buenas que saben cosas increíbles. Lo último ha sido un matemático con el que he estado dos horas hablando de matemáticas. Eso es maravilloso. La gente interesante hace que te entretenga y por eso tengo tengo seguidores de todo tipo y todas las edades.

¿Se pone algún límite sobre los temas a tratar en sus espacios? ¿Se autocensura?

No hay temas que no quiera tratar. Sí hay un límite y es que si no me interese una persona, si no me acaba de entrar, no tengo por qué forzarme a traerla. Ese es mi límite más importante.

En la autoayuda hay muchos gurús. ¿Cómo se puede huir de ellos y no caer en una secta?

Lo primero es darte cuenta de que eso tiene tono de secta. A mi la palabra gurú no me gusta y si alguien personaliza en su propio ser la solución a tus problemas, aquí ya entramos en el culto a una persona. La persona tiene que darse cuenta que eso no es sano para él. Muchos usan técnicas en las que te están manipulando para que compres sus teorías de forma ciega. Una de las mejores maneras para demostrar a alguien que se ha equivocado es plantarle la semilla de la duda, ofrecerle, por ejemplo, un texto, que plantea otro punto de vista.

En el libro cada capítulo viene acompañado de una extensa bibliografía.

Efectivamente, así es. Una de las cosas que más me han gustado es incluir en este libro varios estudios científicos que avalan lo que digo.

Con los auges de populismo en todo el mundo, ¿no tiene la impresión de que es ahora más fácil engañar al público?

Tenemos presidentes como Bolsonaro, que ha perdido por décimas, o Trump, que ganó por populismo, por el uso de las redes sociales. Hay dos factores para que se han unido. Por un lado las redes son un amplificador de lo que la gente quiere escuchar, sobre todo Twitter. Por otro lado, estamos en un momento socioeconómico especial y extraño, con crisis tras pasar el covid, con la situación en Rusia, con la impresión de que habrá lío en China y que acabará siendo la potencia mundial –algo que se huele Estados Unidos–, la inflación... Hay un caldo de cultivo para que te digan yo te arreglo el mundo...

¿Qué cree pasará con Twitter?

Tengo muchas dudas con lo que pasará con Twitter y Elon Musk. De allí sacará rédito económico. Yo sí pagaré los ocho euros para estar verificado porque eso sirve para que no te suplanten.