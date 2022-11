Los barrios más caros y los más baratos de Cataluña en cada capital de provincia

Buscar vivienda puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Elegir una ciudad o zona que nos pueda gustar es el primer paso. Sin embargo, el precio seguramente en la mayoría de casos es lo que monopoliza la elección final.

Así las cosas, escoger a conciencia la zona en la que comprar su primera o nueva vivienda es clave, no solo para gozar de los mejores servicios, sino también para ahorrar. No obstante, a diferencia de otras recesiones, la crisis de la Covid no ha venido acompañada del hundimiento del precio de la vivienda, aunque la desaceleración económica ha hecho que las subidas hayan dejado de ser tan vigorosas.

Por ello, cada vez son más los problemas para encontrar un hogar o alquilar. En esto último, muchas grandes ciudades de España han visto como los precios subían exponencialmente imposibilitando a muchos de sus ciudadanos pagar una renta en la urbe.

España ha sido un país con gran atractivo turístico en las últimas décadas. Esto ha conllevado que muchos extranjeros hayan decidido, incluso, mudarse a algunas ciudades españolas. Gracias a unos salarios superiores han conseguido elevar los precios de alquiler en ciudades como Barcelona que se ha vuelto todo un referente mundial.

Los barrios más caros y baratos de las capitales catalanas

En el caso de la capital catalana las diferencias son notables por distritos, con aumentos y caídas acusados dependiendo de la zona, de la proximidad al centro o del nivel de renta de cada barrio. El más caro, Pedralbes (1.770 euros) y el más barato, Ciutat Meridiana (548 euros) nada tienen que ver. Y en medio hay una amplia gama de precios, desde los 870 de El Clot hasta los 1.300 del Eixample, lado izquierdo.

En la segunda capital de provincia más poblada de Cataluña según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Lleida, el barrio con el precio del alquiler más alto lo encontramos en el Casco Histórico. En cambio, el más económico de esta ciudad lo encontramos en Magraners, según Idealista.

Tarragona es como la segunda ciudad costera más importante de Cataluña. En ella podemos encontrar todo tipo de viviendas aunque si buscamos por rango de precios encontramos en el Barrio de los Músicos. Sin embargo, si queremos algo más económico podemos optasr por el barrio de Sant Pere i Sant Pau o el Nou Eixample Sud.

Girona es a última de las capitales de provincia catalanas en cuanto a población. La capital de la comarca del Gironès cuenta con una excelente ubicación gracias a su cercanía a los Pirineos y la Costa Brava. Además, la ciudad es muy valorada por su patrimonio artístico que ha sido escenario de distintas seres. Si buscamos una vivienda para alquilar el Montilivi supone el precio más elevado. En el otro extremo encontramos la Devesa con los pisos más baratos de la ciudad.