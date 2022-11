La vida recuperada de Joana Biarnés, la primera fotoperiodista

Durante años su nombre quedó en el anonimato, aunque ella misma se encargó de que así fuera. Había dejado atrás una vida como fotógrafa, la primera reportera gráfica de su tiempo en nuestro país, hasta el punto de vender sus cámaras. Sin embargo, un documental sirvió para que su nombre fuera reivindicado. A partir de ese momento, Joana Biarnés empezó a sonar con fuerza, casi a la par que los justos homenajes que se le dedicaban. La fotógrafa falleció el 19 de diciembre de 2018 dejando tras de sí una vida fascinante, con personajes secundarios de lujo como The Beatles, Audrey Hepburn, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Raphael o Joan Manuel Serrat.

Reunir todo ese material y convertirlo en libro ha sido el reto de Jordi Rovira, quien fue uno de los autores del documental «Joana Biarnés. Una entre tots». Ahora firma el libro «No serà fàcil», publicado por La Campana, y que supone la primera biografía de la fotógrafa, además de un retrato de un tiempo y un país en continuo cambio.

Rovira explicó ayer, durante la presentación de la obra, que contactó por primera vez con Biarnés a finales de 2012. «Tenía muy buena memoria, además de vitalidad y un archivo increíble. Era una mujer jubilada a la que nadie recordaba», recordaba Rovira sobre el momento en el que se impuso la propuesta del documental. Pese al éxito y el impacto, «muchas historias se quedaron en el tintero. Había recuperar esos materiales, algunos de los cuales estaba en hemerotecas».

El periodista pudo hablar con su biografiada quien le dio algunas pistas sobre los nombres con los que podía hablar para completas sus vivencias. Sin embargo, Biarnés murió inesperadamente. «Me planteé qué hacer. Pero en ese momento me ayudó mucho su marido, Jean Michel, que estuvo cincuenta años con ella. El libro es el resultado de medio centenar de entrevistas, además de la búsqueda de sus reportajes, sobre todo los que realizó en el diario “Pueblo”», comentó el autor.

La vida de Joana Biarnés es, en palabras de Jordi Rovira, «la crónica de un país. Fotografiaba las manifestaciones en favor de Franco en la plaza de Oriente pero también captaba los nuevos gustos musicales, los cambios de moda, los nuevos diseñadores... Es decir, recogió los cambios de finales del franquismo». De esta manera, además de seguir, por ejemplo, el entierro de Franco, también capturó la fiesta privada en casa de Lola Flores con la asistencia de Audrey Hepburn y Yul Brynner. Ella era la única en estos sitios, la única a la que invitaban a participar. Sabía meterse en todos los meollos».

La cámara de Biarnés se adentró en las riadas del Vallès en febrero de 1962, su estreno cubriendo una tragedia. Eso la ayudó cuando después tuvo que acercarse a otros acontecimientos trágicos, como lo sucedido en la urbanización Los Ángeles de San Rafael, un escándalo urbanístico de Jesús Gil que acabó costando la vida a 58 personas. «Su padre le advirtió que “no será fácil”. Le advirtió que él no estaría siempre a su lado. Eso le quedó. Además de fotógrafa Joana fue muchas cosas, pero ante todo fue una persona capaz de superar los obstáculos», añadió el periodista.

El libro nos permite saber cómo Biarnés se hacía con la confianza de aquellos a los que retrataba. «Serrat me decía que con su sonrisa se ganaba a todos mientras que Juan Pardo me aseguraba que ella era de una modernidad a la que no estaban acostumbrados. A Raphael le hacía de hermano mayor... Sabía cómo tratar con ellos y sabía guardar los secretos».

Estuvo en Port Lligat con Dalí, en el rodaje de «Tristana» junto con Buñuel, Catherine Deneuve y François Truffaut, con Massiel cuando ganó en Eurovision, al lado de Clint Eastwood en los Oscars o con Raphael cuando se convirtió en un ídolo de masas en la Unión Soviética.

Pero uno de los grandes logros de Joana Biarnés fue acompañar a John, Paul, George y Ringo, es decir, The Beatles, cuando actuaron en Madrid y Barcelona en 1965, un concierto mítico. «Muchos negativos están perdidos, como es el caso de las fotos que tomó de los Beatles. “Pueblo” no quiso ese reportaje. Así que se lo ofreció a la revista “Ondas” que sí lo publicó y gratis», dijo Rovira. Ella acompañó a los cuatro de Liverpool en el avión que los llevó de Madrid a Barcelona. Se coló en el montacargas del hotel y pudo fotografiarlos en la capital catalana, logrando un material único.