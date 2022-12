Del bloqueo al “alivio”: el último logro del bilingüismo en Cataluña

«Alivio». Es el adjetivo con el que Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), define la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a favor de impartir más asignaturas en castellano sin porcentajes para una alumna de Barcelona. Un fallo importante dadas las novedades que incorpora y el contexto en el que se produce: llega después de un largo «bloqueo» por parte de la Generalitat para no aplicar el 25% de español decretado por la Justicia; respalda el derecho de una menor a recibir parte de su educación en español al margen del centro en el que curse sus estudios; y supone un nuevo paso hacia adelante del «bilingüismo» en un momento clave y a las puertas de empezar 2023. «Esta resolución nos anima, nos empeñamos mucho en este caso. La Justicia siempre nos ha dado la razón».

Bien lo sabe Ana Losada, madre demandante y presidenta de una asociación que respalda a las familias en Cataluña desde hace casi una década. «2022 ha sido un año muy duro, la verdad. Pusimos muchas esperanzas en la sentencia [del 25% de castellano, dictada por el TSJC y avalada por el Supremo], pedimos su ejecución y trabajamos muchísimo mediante la plataforma Escuela de Todos instalando más de 100 carpas, organizando varias acciones y encabezando la exitosa manifestación de Barcelona en septiembre», recuerda.

Sin embargo, el armazón jurídico levantado por la Generalitat para no aplicar el 25% supuso un duro «bloqueo» en el camino. «Desde el Govern de Esquerra y Junts se sacaron de la manga una ley y un decreto, y nos tiraron por tierra algo que parecía que tocábamos con la punta de los dedos», relata denunciando la estrategia del Ejecutivo y la complicidad del PSOE y Podemos para blindar la inmersión monolingüe en catalán. Una vía que ha llevado al tribunal a suspender la orden del 25% a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional y a no aplicarlo en varias escuelas que lo habían instaurado de forma cautelar e individualizada.

Un escenario que ahora vuelve a cambiar teniendo en cuenta la mencionada sentencia del TSJC, la primera que fija clases en castellano sin porcentajes –especifica que se deben impartir en español «una o más asignaturas principales»– después de la entrada en vigor del decreto del Ejecutivo de Pere Aragonès y de la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria aprobados para esquivar el bilingüismo.

La sentencia acaba con «la trama orquestada por el Gobierno de la Generalitat y otros grupos parlamentarios para suprimir el derecho a la escolarización en castellano en el sistema educativo catalán a través de una nueva normativa fraudulenta y claramente inconstitucional», resumió José Domingo, de Impulso Ciudadano, em el momento de desgranar las novedades de la resolución.

Un camino abierto de nuevo que secunda Losada: «Estábamos bloqueados, veíamos que los recursos del bilingüismo y las solicitudes no tenían muchas vías de fructificar». «Lo que dijimos al tribunal fue lo mismo que alegamos en la sentencia del 25%: mientras el Constitucional no resuelva, los alumnos tienen derecho a recibir su educación en castellano. Y el 25% es una metodología de cálculo, no el fin», remacha la presidenta de la AEB. «De ahí nuestro alivio de que se abra esta vía y podamos seguir pidiendo de forma individual que se respete el derecho a la escolarización en español», avisa mientras remarca la importancia de la movilización ciudadana «individual y colectiva» para presentar más recursos y seguir dando batalla en los próximos meses.

Y aquí todos los focos se dirigen hacia 2023: desde la asociación que representa a las familias subrayan la importancia de un año repleto de elecciones –de las municipales a las generales, con un ojo puesto en la Generalitat– y piden a los partidos revertir la situación. «Hay que subir un peldaño más». «Lo bueno es que ahora el tema está en la agenda política y va a formar parte de los programas electorales de los partidos en 2023», lanza Losada.

Más casos

La AEB puso especial interés y dedicación en este caso de la menor del Instituto Escuela Londres de Barcelona y cuya familia reclamó el bilingüismo de forma individualizada, y también en otro pendiente de resolver. Se trata de la demanda de una familia para una nueva escuela que supondría la confirmación de que esta vía sigue abierta. Desde la entidad confían en que la resolución –podría llegar en las próximas semanas– vaya en el mismo sentido, son optimistas y subrayan la importancia de sumar un nuevo colegio en la lucha por el bilingüismo. El del Instituto Escuela Londres de Barcelona era un centro que aplicaba el castellano de forma cautelar y la Generalitat buscó revocarlo, algo que el TSJC no ha concedido dando más espacio al español.