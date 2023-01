Feijóo reta a Sánchez a dejarle gobernar si gana las elecciones entre halagos desde Barcelona

Llegó y convenció. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha desembarcado de nuevo en Barcelona -”la ciudad que más he visitado junto a Valencia”- para promocionar la candidatura de Daniel Sirera como candidato a la alcaldía de Barcelona y proyectarse para las generales como un líder “tranquilo” e implicado con Cataluña.

Un propósito que ha trasladado este mediodía en el transcurso de una comida en el Círculo Ecuestre de la capital catalana y en la que se ha reafirmado en su propósito: ha vuelto a reivindicar que gobierne la lista que gane en las urnas de cara a las municipales y ha retado Sánchez a comprometerse a ello en la precampaña de los comicios generales para dirimir quien se instala en la Moncloa.

“Yo me comprometo y le hago la propuesta a Pedro Sánchez de que si no gano las elecciones, no merezco ser presidente del Gobierno. Y espero que, recíprocamente para jugar con el mismo reglamento, Pedro Sánchez diga que, si no es la fuerza más votada, dejará gobernar al que gane las elecciones”, ha subrayado en el transcurso del coloquio ante la burguesía catalana, que le ha recibido entre halagos y palmadas en la espalda. “Seguro que llega a meta ganando”, ha resumido el empresario Enrique Lacalle en la presentación de su intervención.

Para argumentar su postura -”me da igual quedarme solo”, ha dicho-, Feijóo ha echado mano del CIS y un dato que aparece en su última encuesta: “Tal como publica, el 70% de los españoles quieren que gobierne la lista más votada”. Una cifra que ha acompañado con ejemplos de todos los presidentes del Gobierno que han llegado a la Moncloa ganando las urnas a excepción de Sánchez. “Si no le damos valor a las urnas, estamos perdiendo el valor de la democracia”, ha remarcado.

Nada más empezar, Feijóo se ha presentado como un político “reformista, tranquilo, estable y previsible”, ha elogiado las bondades de Barcelona y ha lamentado la pérdida de oportunidades que ha sufrido la comunidad a raíz del “procés”. En este sentido, el líder del PP ha introducido aquí su segundo mensaje: “Quiero una Cataluña más unida, más cosmopolita y que la política vuelva a ser un instrumento útil”, ha enumerado para asegurar acto seguido que su objetivo es que “vuelva a ser clave en la gobernabilidad de España”.