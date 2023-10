El 60% de los empleados con problemas de salud mental no deja de acudir al trabajo

El 60% de los trabajadores que han pasado por un problema de salud mental no ha dejado de ir al trabajo y el 90% no se ha sentido capaz de hablar de ello abiertamente en la empresa, cifras éstas que resultan especialmente reveladoras y más por cuanto el 40% de los trabajadores considera que su estado actual de salud mental es malo o regular y, entre quienes sufren problemas de estas características, el 68% sitúa el trabajo como una de las causas de su condición.

Y es que la salud mental sigue siendo un tema tabú en el entorno laboral y prueba de ello es que más de la mitad de las personas que han dejado de acudir a su puesto de trabajo por un problema de esta índole ha ocultado el motivo real de su ausencia, mientras que el 45% de los trabajadores considera que una persona con esta problemática sería tratada injustamente y discriminada en el trabajo y el 37% de las personas con problemas de salud mental admite tener miedo a solicitar ayuda por el impacto que ello podría tener en su futuro laboral.

Estos son los principales datos que se extraen del informe 'Salud Mental y estigma en las organizaciones catalanas' que acaba de dar a conocer Obertament, una entidad que lucha contra el estigma y la discriminación de las personas que sufren un trastorno mental, que a raíz de estos resultados advierte acerca de invisibilidad que aún a día de hoy existe en torno a esta problemática en el contexto laboral y la estigmatización que persiste en relación con este asunto.

Poca implicación de las empresas

Ante esta realidad, lo que resulta curioso es que el 76% de las empresas asegura preocuparse por la salud mental de sus trabajadores, pero cuando se les pregunta a éstos últimos, el porcentaje cae hasta el 47% y, en el caso de aquellos empleados que sufren esta problemática, hasta el 38%. En este sentido, hay que tener en cuenta que el 74% de los trabajadores dice no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de su empresa para la gestión de problemas de salud mental relacionados con el empleo y solo tres de cada 10 mánager dice que la empresa le proporciona las herramientas necesarias para poder abordar esta problemática y su estigmatización.

Diferencias según género y empresa

En este contexto y a tenor de los resultados del informe elaborado por Obertament, existen diferencias en cuanto a la experiencia de hombres y mujeres en relación a la salud mental en el entorno laboral. Así pues, entre ellas, cuatro de cada diez aseguran que su estado de salud mental es regular o malo, mientras que entre los hombres la proporción no llega a tres de cada diez. Además, el 14% de las mujeres con problemas de salud mental considera que es tratada injustamente de forma habitual, frente al 8% de los hombres.

El tamaño de la empresa también parece determinante en lo que se refiere a la gestión y abordaje de esta problemática. Así, si entre las pequeñas y medianas empresas, en la mitad de los casos los trabajadores consideran a sus jefes más próximos y accesibles para hablar de salud, en las grandes el porcentaje es del 29%.

Ante estas cifras, la directora del Pacto Nacional de Salud Mental, Magda Casamitjana, señala en unas declaraciones incluidas en el informe que si en el marco de las organizaciones "no se ponen las condiciones para que todos los trabajadores puedan desarrollar su trabajo, lo que hacemos es abocar a la exclusión a personas por sus problemáticas de salud mental". Además, Casamitja cree que "es necesario el apoyo de la administración y el compromiso de las empresas para eliminar el estigma que construye el mito de que las personas con problemas de salud mental no son productivas y, por lo tanto, no interesan a las organizaciones".