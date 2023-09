La amnistía y nuestros héroes

No me voy a extender sobre la ignominia que significará, si llega, la amnistía sobre lo que sucedió en las funestas jornadas que rodearon al 1 de octubre. No es jurídicamente aceptable, no hay un cambio de régimen que desautorice el ordenamiento jurídico vigente y, más allá del debate de si lo prohíbe o no la Constitución, en todo caso debería aprobarse por Ley Orgánica. Algo que no va a suceder. ¿Habrá amnistía? No lo sé, cualquier chapuza es posible en los tiempos que vivimos.

Esta chapuza no se la merecen ni el pueblo español, ni los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ni los jueces ni los fiscales que cumplieron con su deber, y que a muchos les pasó una gran factura personal sencillamente por hacer que se cumpliese la legalidad.

Por eso quisiera acordarme aquí de tres personas que nos dejaron, fundamentales en aquellos días. No voy a ser conspiranoico y no diré que por culpa del "procés", pero sí que a los que lo vivieron les pasó factura. Me refiero a: José Manuel Maza. Quien fuera Fiscal General del Estado. En lo personal porque guardo como tesoro el libro que me regaló sobre el fiscal Macanaz con unas líneas inolvidables. Ameno conversador, buen amigo, compañero de puros y paseos, pero ante todo un excelente jurista, una gran persona, un hombre tan firme en sus convicciones como exquisito en las formas. Un fiscal que supo estar no solo a la altura sino más allá de ella.

José María Romero de Tejada. Amigo con mayúsculas, por las tardes en las que en su monovolumen acudíamos al campo del Espanyol con nuestros hijos, por las cenas juntos y por cada 15 de agosto su cumpleaños y el mío, en los que nos hablábamos a las 00.00 horas en punto. Romero de Tejada, algunos debieron creer que por sus inmaculadas formas, su cordialidad exquisita le haría actuar de forma blanda en los momentos difíciles, todo lo contrario, todo firmeza sin perder la educación. Todo un garante de la legalidad.

José Antonio Ramírez Sunyer. Un juez que era además ingeniero, que soportó con estoicismo todo tipo de descalificaciones. Un valiente, que como los otros dos, puso la Constitución y el Estado de Derecho por encima de los cuidados personales y su propia salud.

José Manuel Maza, José María Romero de Tejada, José Antonio Ramírez Sunyer, no creerían que su trabajo podría acabar así, con una indigna amnistía. Pensarían que hicieron lo que debieron hacer. Ellos son nuestros héroes y nuestro ejemplo.