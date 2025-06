El Gobierno defiende el uso de la lengua catalana: 'hablar en catalán no va contra nadie'

El uso de las lenguas cooficiales en España sigue siendo un tema de debate político, pero el Gobierno se reafirma en su postura, defendiendo que este uso no va contra nadie. Así lo ha expresado Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, durante su comparecencia en el Congreso tras la reciente Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona.

En esta cita, que ha tenido lugar en el Palau de Pedralbes el 6 de junio de 2025, se abordaron una serie de temas clave para el futuro de España, destacándose el uso de lenguas cooficiales como uno de los puntos más polémicos.

Un "símbolo de respeto institucional"

España es un país con una gran diversidad lingüística, donde existen varias lenguas cooficiales, como el catalán, el gallego y el euskera, además del castellano. La postura del Gobierno, respaldada por Arcadi España, es clara: el uso de estas lenguas no debe verse como una imposición, sino como un símbolo de respeto institucional. En su intervención, España destacó que la pluralidad lingüística es una característica fundamental del sistema descentralizado y plural de España, donde todas las lenguas son un valor añadido.

Este tipo de medidas, subraya España, fortalece la cohesión social y la convivencia en un Estado que se basa en la diversidad y el respeto mutuo entre las comunidades autónomas. Según él, la política lingüística debe ser vista como una expresión de respeto hacia las identidades regionales, y no como una amenaza para la unidad del país.

En este contexto, los presidentes autonómicos tienen el derecho de usar sus lenguas cooficiales cuando participan en la Conferencia de Presidentes, en la cual se discuten temas de trascendencia para todo el país.

La polémica con el PP y Vox

El uso de las lenguas cooficiales en este foro, sin embargo, ha provocado controversia, especialmente en la derecha política. Durante la Conferencia de Presidentes, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, abandonó la reunión en señal de protesta ante el uso del catalán en la apertura del evento. Este gesto generó una ola de críticas por parte del Partido Popular y Vox, que ven el uso de las lenguas cooficiales como una imposición que divide a España.

En respuesta a estas críticas, Arcadi España subrayó que no hubo ningún problema cuando algunos presidentes autonómicos del PP utilizaron sus lenguas regionales en intervenciones pasadas. Según el secretario de Estado, esto demuestra que el respeto hacia las lenguas cooficiales no pone en peligro la unidad de España. Añadió que "no pasa nada" cuando se utiliza una lengua distinta al castellano en foros de carácter institucional, siempre que sea de manera respetuosa y sin generar tensiones innecesarias.

El desafío del respeto y la pluralidad

En su intervención, España también hizo hincapié en que las lenguas cooficiales son un reflejo de la historia y la cultura de las distintas comunidades autónomas, y su uso en los foros oficiales debe ser considerado parte del reconocimiento de la pluralidad lingüística que caracteriza al país.

España está constituida por diferentes pueblos con lenguas y tradiciones propias, y la lengua es una herramienta fundamental para fortalecer la identidad cultural de estas comunidades.

El debate sobre las lenguas cooficiales no es nuevo, pero las declaraciones de Arcadi España han puesto de manifiesto una clara postura política por parte del Gobierno, que defiende el pluralismo lingüístico como uno de los pilares de su modelo de Estado descentralizado.

Así, a pesar de las tensiones con ciertos sectores, la postura del Gobierno sigue siendo firme en cuanto a que el uso de lenguas cooficiales es un derecho, y que debe seguir siendo promovido en todos los ámbitos de la vida política y administrativa.

La cuestión de la unidad y la diversidad

El uso de las lenguas cooficiales en los foros oficiales también plantea preguntas sobre la unidad de España. Para algunos, permitir que cada comunidad autónoma utilice su lengua en las instituciones podría generar divisiones innecesarias. Sin embargo, otros defienden que la diversidad lingüística debe ser vista como una riqueza y que las lenguas cooficiales no son una amenaza a la unidad, sino una forma de respetar y reconocer la historia y la cultura de cada región.

En conclusión, el Gobierno mantiene su compromiso con el pluralismo lingüístico y asegura que el uso de las lenguas cooficiales no va en contra de la unidad de España, sino que refuerza el respeto institucional. A pesar de las críticas, Arcadi España defiende que la pluralidad lingüística es una característica positiva de España y que su promoción es un reflejo de respeto y convivencia.