El antiguo subdelegado del Gobierno de Barcelona que prefirió irse a Madrid: "Era una realidad incómoda"

La rivalidad entre Madrid y Barcelona ha sido objeto de debates, comparaciones y decisiones personales que reflejan las tensiones políticas, sociales y económicas entre ambas ciudades. Uno de los casos que ha tenido que ver, en parte, con este tema es el de un antiguo subdelegado del Gobierno en Barcelona, quien ha decidido trasladarse a Madrid en lugar de quedarse en Cataluña, ya que estaba viviendo "una realidad incómoda".

Se trata de Emilio Ablanedo Reyes, quien concedió una entrevista al medio 'La Nueva España' en la que se trataron, sobre todo, temas políticos. Esta figura política, que fue nombrada miembro de número correspondiente de la Academia Asturiana de Jurisprudencia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y fue número uno en la oposición al cuerpo de letrados de la Seguridad Social. Además, en 2001 se trasladó a Cataluña, donde se afilió al Partido Popular y fue asesor de Alicia Sánchez Camacho. En 2012 fue nombrado subdelegado del Gobierno en Barcelona, cargo que ocupó hasta 2018, cuando se trasladó a Madrid con su esposa y su hijo.

"Cataluña se convirtió para mi familia en una realidad incómoda"

La razón por la que decidió hacer las maletas desde Barcelona e irse a Madrid se debieron, principalmente, a las situaciones tanto políticas como sociales que se vivían en todo el territorio. "Estaba muy a gusto allí si no fuera por la situación social y política del proceso independentista. Cataluña se convirtió para nuestra familia en una realidad incómoda", explicó.

Además, señala que "en los últimos años, esas dos tendencias confluyen. Siempre que hay una manifestación o concentración de dimensión social o nacionalista aparecen estos grupos que aprovechan para dinamitar las calles" . Esta percepción de inseguridad y falta de control contribuyó y alimentó a su decisión de trasladarse a Madrid.

"Me siento mucho más tranquilo en Madrid que en Barcelona"

No obstante, asegura que tuvo "la suerte de que las personas independentistas que me rodeaban, algunos amigos, siempre o casi siempre me respetaron". Al ser una figura relacionada con el mundo de la política, la situación en el colegio de su hijo no era sencilla, ya que se vivían "momentos muy tensos por la hiperpolitización", lo cual le acababa "asfixiando".

El atentado del 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas fue, para Emilio Ablanedo, un punto de inflexión. Aquel episodio, que calificó como “dramático”, alteró profundamente su percepción de Barcelona. Según relata, a partir de ese momento comenzó a percibirse una mayor polarización en la sociedad catalana, acompañada de una presencia creciente de grupos violentos que aprovechaban manifestaciones y protestas para generar tensión en las calles. Este clima de conflictividad fue, en parte, lo que terminó por empujarle a dejar la ciudad. A la hora de comparar su vida en la capital con la experiencia en la Ciudad Condal, el exsubdelegado expresa que se siente "muchísimo más" tranquilo en Madrid, aunque admite que extraña a sus amigos catalanes.