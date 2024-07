El apoyo a la independencia en Cataluña cae hasta el 40%

El apoyo a la independencia de Cataluña sigue bajando, según refleja el barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicado y presentado en la jornada de hoy. De hecho, en ninguno de los informes del CIS catalán, al menos desde junio de 2015, se refleja un porcentaje tan minoritario respecto a los partidarios de la secesión, que se sitúa en la actualidad en un 40%. Si bien el 49% que alcanzó el independentismo en 2017 no se ha repetido en los últimos años, la cifra oscilaba entre el 42% y el 43%, por lo que también las personas que están "en contra de la independencia", por otra parte, suponen un máximo histórico, alcanzando el 53% y manteniéndose respecto al último barómetro, así pues, un 7% de personas que no se identifican ni con el "sí" ni con el "no" al ser preguntados con únicamente dos opciones como respuesta.

En otra de las cuestiones por las que se interesa el CEO, esta vez con más alternativas sobre "la relación entre Cataluña y España", un 8% de los catalanes estaría a favor de la secesión unilateral del territorio. Un 33% sería favorable a la independencia, pero de forma consensuada, y otro 33% estaría a favor de seguir formando parte del Estado pero también a través de una votación o acuerdo, sumando así hasta un 80% a los favorables a un referéndum para "resolver el conflicto". El 9% restante, pues el 14% de indecisos sobre la secesión apuesta por la consulta, estaría a favor de la unidad sin ningún tipo de negociación.

En relación sobre "qué debe ser Cataluña", la opción de "una Comunidad Autónoma de España", es decir, lo que es en la actualidad, también se sitúa en máximos históricos, alcanzando un 34% y siendo la primera opción para los catalanes. La opción de que sea un Estado independiente sería la elegida por un 31%, en segunda posición y manteniéndose en mínimos históricos -igualando el porcentaje del anterior informe del CEO-, mientras que un 22% optarían por una España federal o confederal, dotando a Cataluña de una mayor autonomía de la que tiene pero formando parte de España. Los partidarios de que Cataluña pierda autonomía se sitúan, pues, en un 7%.