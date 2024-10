El Ayuntamiento de Barcelona no quiere que el Fòrum sea un "mini Bernabéu"

Desde hace tiempo, los vecinos del barrio de Sant Martí han mostrado públicamente su queja por el gran ruido que provocan los eventos musicales que se celebran en el Fòrum. El Ayuntamiento anunció hace tiempo que estaba tratando de encontrar una solución de consenso a un problema que preocupa especialmente a quienes viven cerca de la zona en la que se llevan a cabo festivales como el Primavera Sound. "No queremos que esto sea un mini Bernabéu", dijo esta mañana en un encuentro con medios Xavier Marcé, el principal responsable de cultura del consistorio barcelonés. A este respecto concretó que en los próximos días se anunciará "un acuerdo cerrado" que limitará los días y los horarios de espacio del Fòrum "que afecta a la parte que nos preocupa, a la parte relacionada con vecinos de Sant Martí".

No fue el único anuncio que se realizó por parte de Marcé quien confirmó que el Institut de Cultura (Icub) no cambiará su actual sede, el Palau de la Virreina, por el edificio que fuera de la Editorial Gustavo Gili y que ahora es de propiedad municipal, "algo que sería desmerecer a un inmueble de gran valor arquitectónico".

También se habló del futuro de otra de las infraestructuras de la ciudad, como es la Fábrica Fabra & Coats que, a partir del próximo mes de enero, pasará a depender el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba). "El Icub no siempre es el instrumento adecuado para administrar muchos de los centros culturales, que a menudo sobrepasan el ámbito local, y por esta razón se ha cerrado un acuerdo para que Fabra & Coats esté vinculado al Macba", apuntó Marcé quien añadió que en los próximos días se hará público el concurso para la nueva dirección del Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona, que asumirá sus funciones a partir de enero de 2025 y dará a conocer en febrero la nueva programación.

Marcé no ocultó su preocupación por la continua marcha de Barcelona de los legados de diferentes creadores vinculados con la ciudad, apuntando que "nos gustaría encontrar solución para que estos legados se quedaran en la capital catalana, no solo almacén sino que fueran trabajables". En esta línea, al ser preguntando por la conmemoración el próximo año del centenario de Ana María Matute, a quien se dedica en estos días una gran exposición en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, no pudo dar detalles, aunque sí anunció que podrán verse en la ciudad muestras dedicadas a Colita y Miguel Milá.