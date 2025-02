Barcelona prohibirá la circulación de los coches con etiqueta B en Zonas de Bajas Emisiones a partir de este día

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) tienen como objetivo la restricción de aquellos vehículos que sean más contaminantes y, por tanto, perjudiciales para el medio ambiente. Esto ocurre en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes en España, las cuales están obligadas por ley a tener este tipo de restricciones de tráfico. Sin embargo, hay una de ellas que ha autorizado una nueva medida para que los coches con etiqueta B dejen de tener la autorización de circular por sus áreas urbanas en las que estén establecidas estas señalizaciones.

Se trata de Barcelona, quien ya ha anunciado cuál será la fecha en la que todos aquellos propietarios de un medio de transporte diferenciado con la etiqueta amarilla tendrán prohibido conducir por sus ZBE. La nueva norma autorizada por el Gobierno forma parte del Plan de Mejora de Calidad del Aire Horizonte 2027, el cual busca una mejoría en la salud del medio ambiente y una movilidad más limpia.

¿Qué hace el gobierno para mejorar la calidad del aire?

Se trata de un total de 84 medidas y 386 actuaciones no solo para garantizar la calidad del aire, sino también para cuidar la salud de las personas de toda Cataluña. Otro de los puntos importantes de este plan es el reglamento que todas las Zonas de Bajas Emisiones deberán respetar, en los que están establecidos un cronograma de implementación programado para cada municipio, una superficie mínima de estas áreas (con posibilidad de que su implantación sea progresiva), el propio contenido de los proyectos y, por supuesto, la restricción de acceso a aquellos vehículos que no respeten la normativa de circulación.

Los coches que en la actualidad pueden circular por las ZBE de Barcelona son aquellos que estén en posesión de la etiqueta medioambiental 0 emisiones, ECO, C y B entre las 7:00 y las 20:00 horas de lunes a viernes; quienes dispongan de medios privados sin distintivo podrán conducir fuera del horario establecido. A su vez, el decreto por el que se oficializó esta nueva estrategia, incluye el Plan de acción a corto plazo para altos niveles de contaminación del aire y las determinaciones normativas para alcanzar los objetivos de calidad del aire.

El 2026 será el primer paso al cambio definitivo

Según ha informado la Generalitat, el 1 de enero de 2026 será el día que los coches con la etiqueta amarilla tendrá prohibida su circulación en las Zonas de Bajas Emisiones de Barcelona. Sin embargo, esta fecha presenta una particularidad, y es que, aquellas jornadas en las que presenten unos altos niveles de contaminación, estos vehículos tendrán prohibido el acceso a estas áreas urbanas. Esto quiere decir que cuando se activen los protocolos anticontaminación por la mala calidad del aire en un día en concreto, los conductores en posesión de un distintivo Bde la DGTno podrán circular por lugares con señalización ZBE.

Este será el día en el que la etiqueta B tendrá prohibida su circulación por las ZBE

No será hasta principios del 2028 cuando la fecha estimada se haga definitiva. Los coches con esta pegatina no podrán transitar por el área delimitada por las autoridades, ya sean de gasolina o de diésel. Se verá afectado un territorio que engloba una totalidad de 95 kilómetros cuadrados, en el que están presentes la propia Barcelona y varios distritos del área metropolitana tales como l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs i parts d'Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat; la Zona Franca industrial y el barrio de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes no se ven afectados en la actualidad, según el Ayuntamiento de Cataluña.

¿Se puede cambiar de un distintivo B a una etiqueta C?

Existe una forma para pasar de tener la etiqueta amarilla a la verde, la cual describe a un vehículo como aquel que cuyas emisiones de combustión son poco nocivas para el medioambiente. Para cambiarse de una a otra será necesario confirmar si el propulsor del coche cumple con la normativa anticontaminación; esto puede consultarse en la ficha técnica o, directamente, contactando con el fabricante. Una vez se tenga la confirmación, se deberá ir al concesionario para solicitar un certificado de conformidad y, posteriormente, acudir a la Dirección General de Tráfico para dar inicio al proceso del cambio de distintivo.