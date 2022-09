Guerra de las terrazas: el Ayuntamiento deniega el 70% de las peticiones para consolidar ampliaciones

Tras un verano intenso entre el Gremio de Restauración de Barcelona y el Ayuntamiento, el curso político no ha comenzado mucho mejor. Si esos meses la polémica se centraba en la restricción de horarios en determinadas zonas de la ciudad, ahora le toca el turno a la consolidación de las terrazas gestadas durante la pandemia. El gobierno municipal ha denegado hasta ahora siete de cada 10 peticiones para consolidar las terrazas ampliadas de forma extraordinaria durante los últimos años. En concreto, el consistorio sólo ha tramitado el 55% de las solicitudes recibidas de bares y restaurantes.

Hasta finales de marzo, 2.786 establecimientos pidieron al consistorio mantener de forma definitiva la terraza ampliada, ya fuera en acera o calzada. De estas solicitudes, los distritos han tumbado 1.075 y han aprobado 459. Es decir, hay 1.252 todavía pendientes de resolver.

La lentitud en el proceso de tramitación de las solicitudes hace que sólo unas pocas terrazas dispongan hoy en día de los nuevos prototipos homologados para las terrazas en calzada en sustitución de los bloques de hormigón amarillos o pivotes. Y es que mientras no se resuelven las peticiones, bares y restaurantes mantienen las terrazas ampliadas con estos elementos provisionales de separación de los coches.

En paralelo, el Gremio está gestionando cientos de recursos contra las terrazas denegadas y opina que el proceso es «un desastre y un despropósito». A principios de junio, el director del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, ya advirtió de que el Ayuntamiento estaba yendo hacia una «denegación masiva» de las terrazas ampliadas durante la pandemia. Los restauradores pudieron presentar el trámite hasta el 31 de marzo y las peticiones empezaron a analizarse a partir de abril. Sin embargo, el gremio asegura que «todas las alarmas están encendidas». Aseguran que si el Ayuntamiento no cambia «de arriba abajo» su decisión frustrará las expectativas que creó anteriormente con el anuncio de la consolidación de terrazas.

Por su parte, desde el Ayuntamiento afirman que la intención es «consolidar todo lo consolidable y que no atente contra el descanso de los vecinos y vecinas», según explicó Janet Sanz, teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad. Asegura que no se descarta que se puedan consolidar terrazas definitivas situadas en la calzada, pero se analiza caso a caso. Al mismo tiempo, recuerda que se trataba de una medida extraordinaria en el marco de la cóvid-19. No obstante, se ha marcado un objetivo claro: «Que a finales de este 2022 podamos decir adiós a las vallas New Jersey y que realmente no quede otra que aquellas estrictamente necesarias, por seguridad y vinculadas a obras» y normalizar así el aspecto de las terrazas.