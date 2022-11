Burger King, nueva víctima de la Generalitat por no rotular en catalán

Burger King podría ser sancionada después de que un joven denunciara que no se incluía el catalán en las pantallas de los pedidos. El denunciante, Xavier Dengrà i Grau, publicó su queja en Twitter, y después de dos años, la Agencia Catalana de Consumo (ACC) le ha comunicado que se ha abierto un expediente sancionador en la empresa para tratar de “preservar un interés general”. LA ACC acusa a la multinacional de “presunta vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores o incumplir las obligaciones en materia lingüística que establece la normativa”.

De confirmarse la infracción en la tramitación del expediente, Burger King se expone a una multa de hasta 10.000 euros. Esta cifra se considera como una infracción leve según la ley del código de consumo. Este capítulo empezó el 25 de septiembre de 2020, día en el que Dengra fue al establecimiento ubicado en la ronda Sant Pau y vio que el catalán no se incluía entre los idiomas seleccionables para ordenar el pedido. En la reclamación, el joven escribió que “el panel electrónico de pedidos del local no mostraba el catalán como opción, por lo tanto como clientes no hemos podido solicitar el pedido en nuestra lengua, hecho que contradice al código y la ley de consumo de la Generalitat de Cataluña”.

Avui, més de dos anys després, he rebut això.



Només fem camí si lluitem pels nostres drets lingüístics arreu i amb totes les eines —més enllà del tuit de queixa legítim però efímer. https://t.co/I0MHUVUKbL pic.twitter.com/Ubx9ExthFG — Xavier Dengra i Grau (@xavidegr) November 10, 2022

Dengra -que vive en Bélgica- añadía que allí la administración no facilita poner denuncias como ésta, y explicaba los pasos que siguió para tramitar la queja: “Al principio el restaurante no supo responder porque no tenían el menú en catalán. Cuando les pedí la hoja de reclamaciones, no me pusieron ningún problema. La sorpresa fue cuando me llevaron tres hojas idénticas. Así que, aparte de la queja lingüística, también tramité una administrativa, porque no proveían el material que tocaba”.

Dengra añadía que el comercio debe responder en un mes a una demanda de ese tipo. Dado que, pasado este tiempo, no obtuvo respuesta, se dirigió a la agencia de consumo, que ahora ha tramitado el expediente.