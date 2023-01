De lonja de pescado a futuro macro complejo científico de Barcelona

Barcelona ha puesto la primera piedra del futuro macro complejo de investigación conocido como Mercat del Peix, en recuerdo del antiguo mercado de abastos ubicado en el mismo emplazamiento a comienzos del siglo XX. El objetiva de las administraciones implicadas es que el complejo se convierta es un espacio de referencia multidisplinar en biodiversidad, biomedicina y el bienestar planetario. Se mezclarán disciplinas como la medicina o la sociología.

Noticias relacionadas Municipal. Las quince inauguraciones con las que Colau espera ganar las elecciones

Así las cosas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant; el ministro de Universidades, Joan Subirats y los responsables de la UPF, UAB, el CSIC, el BIST y de la Fundación Pasqual Maragall, han firmado el protocolo para impulsar el proyecto. La inversión prevista es de 104 millones de euros. Este complejo estará situado en un solar propiedad del Ayuntamiento y que tiene en cesión de uso a la UPF. Acogerá a 1.200 investigadores y entrará en funcionamiento a finales del 2025. Se construirán tres edificios: uno para el Barcelona Institute of Science and Techology (BIST), dedicado a la biomedicina; otro para el Instituto de Biología Evolutiva (IBE y CSIC-UPF), centrado en la biodiversidad y, un tercero, de la Universidad Pompeu Fabra, dedicado al bienestar planetario.

En la presentación de la estrategia Ciutadella del Coneixement y del proyecto del Mercat del Peix, que tuvo lugar en el campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, puso en valor que con proyectos así se “reafirma todo el potencial y excelencia de Cataluña en el ámbito de la investigación científica” y llamó a seguir potenciándolo porque considera que es estratégico. Afirmó que el Govern ha creído “desde el primer momento” en este proyecto y que su compromiso es cofinanciar, con una inversión neta de 12,5 millones de euros, los edificios del complejo dedicados al centro del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST) -sobre medicina de precisión- y el del Institut de Biologia Evolutiva (IBE) -de estudio de la biodiversidad-. Además, añadió que el Institut Català del Sòl (Incasòl) será el encargado de construir el edificio del Centre de Recerca i Innovació per al Benestar Planetari de la UPF, así como de urbanizar el ágora central, zonas verdes y elementos del entorno, con una inversión de 18 millones de euros. La teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, explicó que el Mercat del Peix supone iniciar un proyecto que va más allá y que transformará todo el entorno del Parque de la Ciutadella. “Queremos que la Ciutadella vuelva a respirar ciencia”, afirmó. Sanz señaló que uno de los objetivos es abrir el parque a la ciudadanía y seguir con las rehabilitaciones previstas -como la del invernadero- e impulsar el plan estratégico del Zoo. La alcaldesa, Ada Colau, destacó que “hay una estrategia de ciudad que quiere consolidar Barcelona como capital de investigación”.

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, consideró que retos como el cambio climático, las enfermedades o la amenaza a la democracia solo se resolverán con un proyecto colectivo arraigado a la ciencia: “Somos útiles cuando miramos alto y buscamos lo que nos une y superamos la confrontación y apostamos por la colaboración más allá de nuestras legítimas diferencias”.

El ministro de Universidades, Joan Subirats, afirmó que ha seguido de cerca el proyecto del Mercat del Peix ya que cuando se comenzó a idear él era teniente de alcalde de Cultura, Educación y Ciencia de Barcelona, y aseguró que supondrá un impulso tanto para el ámbito de la ciencia, como el universitario y la ciudad.

Antigua lonja

El solar en el que se levantará el complejo científico se urbanizó en 1888, con motivo de la Exposición Universal de Barcelona. Allí se construyó el edificio de la Galería de Máquinas, que después fue parcialmente derribado. En 1931 se decidió que el espacio se convirtiera en el Mercado del Pescado con una superficie de 4.500 m². En 1953 se inauguró el edificio. Cerró sus puertas en 1983, cuando se trasladó a la Zona Franca.

El proyecto del Mercat del Peix es una de las primeras actuaciones de la Ciutadella del Conocimiento, una iniciativa científica, cultural y urbanística que pretende convertir el entorno del parque de la Ciutadella, en el centro de Barcelona, en un nodo de conocimiento urbano preeminente en la ciudad de Barcelona. Es una iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, junto con la Generalitat y la Universidad Pompeu Fabra.

La Ciutadella del Coneixement quiere atraer a nuevas instituciones nacionales e internacionales hacia esta zona, instituciones reconocidas por su excelencia en el ámbito del bienestar planetario, que se sumarán a la masa crítica existente para incrementar sinergias interinstitucionales y fomentar iniciativas interdisciplinarias.