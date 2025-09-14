Así es la "hamburguesería antisistema" de Barcelona: no coge reservas, no hacen "cosas raras", y no le gusta cobrar con tarjeta

Barcelona alberga un pequeño restaurante que ha conquistado TikTok sin necesidad de filtros ni estrategias de marketing. Se trata de “Burguer NIU”, un local de apenas seis mesas regentado por Francesc, un hombre de 69 años que ha convertido la preparación de una hamburguesa en una declaración de principios contra las “food traps” de precios desorbitados. El vídeo de @victorprous, que ya supera las 250.000 reproducciones, muestra un establecimiento lleno de carteles, sin reservas y con la consigna clara: carne de ternera, bacon ahumado, queso y pan de brioche, nada más.

La grabación comienza con una conversación en la barra: Francesc repasa los ingredientes mientras Víctor critica los smash burger de moda, los panes negros de cruasán y las hamburguesas con cajas de dibujos animados que “no bajan de dieciocho pavos”.

Su propuesta es directa: 140 gramos de ternera, jamón de pata negra, queso brie y cebolla caramelizada hecha en casa por 8,90 euros. “Por ese precio en un food truck comes la mitad y peor”, sentencia el tiktoker antes de poner la carne a la plancha.

Efectivo, sin reservas y sin “cosas raras”

El local no admite reservas y desaconseja los pagos con tarjeta. “Preferentemente en efectivo”, dice Francesc mientras coloca el bacon ahumado natural y Víctor repasa el manifiesto de la hamburguesería: el local rechaza maduraciones de 365 días, polvos liofilizados y salsas crujientes que “no le llegan a la suela del zapato”. La receta se termina sobre la barra: carne jugosa, queso fundido y un pan de brioche que el tiktoker compara con cualquier producto gourmet por el que se paga el doble. El vídeo termina con un “volveré” y el durito en el bote de propinas.

Los comentarios han sido unánimes: “Solo pago en efectivo, qué grande este hombre”, “A estos sitios hay que ir, no al McDonald’s ni tonterías”. La viralidad ha convertido a Burguer NIU en un referente de la hamburguesa “antisistema” barcelonesa, un rincón donde la rebeldía se saborea entre bocados de ternera y donde la factura no supera los nueve euros.